Мэр предупредил оренбуржцев о возможной экстренной эвакуации

С утра 9 апреля уровень воды в Урале поднялся почти на 20 см, до 914 см. До опасного уровня осталось 16 см. Пик паводка, как предполагается, придется на завтра, 10 апреля. В зоне подтопления — южные и западные районы Оренбурга

Оренбург (Фото: Кирилл Лебедев / ТАСС)

В реке Урал резко поднялся уровень воды, об опасности жителей города предупредит сирена, сообщил мэр города Сергей Салмин.

«В 19:00 в городе зазвучит сирена. Это не учебная тревога. Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация!» — написал мэр.

Мэр обратился к жителям ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный. Все эти районы находятся на юге города в непосредственной близости от Урала на обоих его берегах. Он пояснил, что уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 см. При уровне 930 см произойдет подтопление новых территорий. «Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно», — предупредил он. Еще утром уровень воды составлял 897 см, к 15:00 (13:00 мск) — 906 см.

Накануне, 8 апреля, мэр сообщал о подтоплении в городе более чем 2 тыс. участков, на которых располагается свыше 1,5 тыс. домовладений. Среди территорий, которые окажутся в зоне подтопления, мэр также называл поселки Овчинный Городок и Подмаячный на западе, недалеко от железнодорожного вокзала; находящиеся на юге города, на другом от центра берегу Урала, Зауральную рощу, микрорайоны Кузнечный, Пристанционный, Заречный, Ситцовка; южный микрорайон Форштадт и СНТ вблизи этих районов, а также у реки Сакмара.

Мэрия сообщала, что по прогнозам уровень воды достигнет пика 10 апреля. Глава города отмечал, что наводнение будет беспрецедентным, самым сильным с 1942 года, когда уровень воды достигал 946 см.

В находящемся выше по течению Урала Орске Оренбургской области половодье также стало самым сильным с 1942 года, отмечал местный мэр Василий Козупица. Там уровень воды достиг 975 см, городская дамба не выдержала такого потока и разрушилась. Вода пришла в 7 тыс. домов, но она уже стала отступать. Всего по Оренбургской области в зоне подтопления более 10 тыс. зданий.