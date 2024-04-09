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Потоп в Орске ,  
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Власти Оренбурга спрогнозировали пиковый уровень воды в Урале

Мэрия Оренбурга: 10 апреля уровень воды в Урале достигнет пика
Сюжет
Потоп в Орске
За ночь уровень воды в Урале вырос на 25 см, до опасной отметки осталось около 30 см. Власти предупредили, что в ближайшие дни город ждет беспрецедентное наводнение, и попросили эвакуироваться
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

За последние сутки уровень воды в реке Урале поднялся на 25 см — до 897 см, тогда как опасным считается планка в 930 см, сообщила мэрия Оренбурга.

Уровень реки Сакмары у Татарской Каргалы (село к северу от Оренбурга) за сутки прибавил 22 см, сейчас ее уровень достиг 805 см при опасной отметке в 870 см.

«По прогнозам специалистов, уровень воды будет повышаться сегодня и завтра, 10 апреля достигнет пика. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома», — добавили оренбургские власти.

В ближайшие три дня Оренбург ждет беспрецедентное наводнение, предупредил мэр Сергей Салмин 8 апреля. Он добавил: «Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки — это был 1942 год, это 946 сантиметров».

По прогнозу МЧС, волна паводка по реке Урал достигнет Оренбурга к 17 апреля. Ведомство попросило оренбуржцев эвакуироваться к родственникам или в пункты временного размещения.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Особенно сложная ситуация сложилась в другом городе Оренбургской области — Орске. С 5 апреля там несколько раз прорвало насыпную дамбу, после чего тысячи домов оказались затоплены, объявлена эвакуация. Причиной прорыва стали грызуны, считает директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

У здания администрации Орска 8 апреля собрались недовольные горожане и потребовали отставки мэра Василия Козупицы в связи с мерами по эвакуации и выплате компенсаций. С инициативной группой недовольных жителей Орска встретился губернатор Денис Паслер. Он пожаловался им на сорвавшийся отпуск и заверил, что власти производят выплаты, их получат более 16 тыс. человек. Отвечая на вопрос представителя инициативной группы о том, кто виноват в сложившейся ситуации, Паслер заявил: «Виноваты все. Кроме людей пострадавших. Не сомневаюсь, что уголовные дела доведут до логического завершения».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Оренбург паводок потоп Урал
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