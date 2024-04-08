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Потоп в Орске ,  
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МЧС спрогнозировало срок прихода «волны» в Оренбург

МЧС: волна прошла пределы Орска и до 17 апреля достигнет Оренбурга
Сюжет
Потоп в Орске
В МЧС предупредили, что волна паводка по реке Урал достигнет Оренбурга до 17 апреля. Там не исключили подтопления в Тюмени и Курганской области и призвали местных жителей заранее эвакуироваться
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Волна паводка по реке Урал прошла пределы Орска и до 17 апреля достигнет Оренбурга, сообщило МЧС.

Министерство также не исключило подтопления населенных пунктов Курганской области — из-за обстановки в Казахстане (там также масштабные паводки). Подтопление не исключено и в Тюмени.

МЧС сообщило, что наращивает силы и средства в тех местах, где обстановка может ухудшиться.

«Я призываю граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды. Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения», — заявил глава МЧС Александр Куренков.

4 апреля в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков, после чего из-за роста уровня воды в реке Урал более чем на 9 м произошел прорыв дамбы в Орске. К вечеру 7 апреля в регионе подтопило 10,2 тыс. жилых домов и 18,4 тыс. приусадебных участков, эвакуировано более 6 тыс. жителей. Режиму ЧС придали федеральный статус.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин анонсировал «беспрецедентное наводнение» в течение ближайших трех суток. Там уровень воды в Урале достиг 864 см, при этом неблагоприятным значением считается 760 см, а опасным — 930 см.

Для борьбы с паводком в Орске подключили военных
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

МЧС предупреждало о возможном затоплении шести округов Курганской области и повышении уровня воды в реках Тобол и Ишим, в связи с чем рекомендовало эвакуироваться жителям Тюменской области. В общей сложности подтопления произошли в 39 российских регионах. В Кремле назвали критической ситуацию после прорыва дамбы в Орске.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Оренбургская область Оренбург город Орск МЧС дамба прорыв паводки Александр Куренков
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