МЧС спрогнозировало срок прихода «волны» в Оренбург
Волна паводка по реке Урал прошла пределы Орска и до 17 апреля достигнет Оренбурга, сообщило МЧС.
Министерство также не исключило подтопления населенных пунктов Курганской области — из-за обстановки в Казахстане (там также масштабные паводки). Подтопление не исключено и в Тюмени.
МЧС сообщило, что наращивает силы и средства в тех местах, где обстановка может ухудшиться.
«Я призываю граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды. Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения», — заявил глава МЧС Александр Куренков.
4 апреля в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков, после чего из-за роста уровня воды в реке Урал более чем на 9 м произошел прорыв дамбы в Орске. К вечеру 7 апреля в регионе подтопило 10,2 тыс. жилых домов и 18,4 тыс. приусадебных участков, эвакуировано более 6 тыс. жителей. Режиму ЧС придали федеральный статус.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин анонсировал «беспрецедентное наводнение» в течение ближайших трех суток. Там уровень воды в Урале достиг 864 см, при этом неблагоприятным значением считается 760 см, а опасным — 930 см.
МЧС предупреждало о возможном затоплении шести округов Курганской области и повышении уровня воды в реках Тобол и Ишим, в связи с чем рекомендовало эвакуироваться жителям Тюменской области. В общей сложности подтопления произошли в 39 российских регионах. В Кремле назвали критической ситуацию после прорыва дамбы в Орске.