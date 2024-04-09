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Потоп в Орске ,  
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В Оренбурге включили сирены и призвали эвакуироваться из-за паводка

В Оренбурге включили сирены и призвали эвакуироваться из-за паводка
Сюжет
Потоп в Орске
В Оренбурге включили сирены и потребовали от жителей срочно уехать из опасных районов. За ночь уровень воды поднялся на 25 см, до опасного уровня осталось 33 см
Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области
Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

В Оренбурге прозвучала сирена, уровень воды в реке Урал приблизился к опасной отметке и составляет 897 см, сообщила мэрия.

«Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», — потребовали власти.

В Оренбурге уровень воды поднялся за ночь на 25 см, до достижения опасной отметки остается 33 см. Власти ожидают, что в ближайшие сутки уровень воды в реках Урал и Самара вырастет на 5-40 см, из-за чего будут подтоплены несколько районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Горный, Форштадт, Весенний, Кузнечный, Нежинка и другие.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

«Ситуация с паводком в Оренбурге продолжает ухудшаться. Вода в Урале и Сакмаре прибывает и захватывает все больше территорий, расположенных в потенциальных зонах подтопления», — признали в мэрии. В ближайшие дни город столкнется с беспрецедентным наводнением, предупредили власти города.

Уровень воды в Орске, частично затопленном из-за паводка реки Урал, снизился на 35 см. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области. Сейчас вода достигает отметки в 928 см. Опасным считается уровень воды в 700 см.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

К утру 9 апреля в области подтоплены 10,3 тыс. жилых домов и 12,8 тыс. приусадебных участков, стихия затронула 27 муниципалитетов и 73 населенных пункта. Эвакуировано 6,4 тыс. человек, в том числе 1,7 тыс. детей.

Орск среди наиболее пострадавших — там подтопило почти 7 тыс. домов с приусадебными участками, эвакуировано 2,4 тыс. человек, средни них около 800 детей.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
город Орск Оренбург потоп паводок
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