 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Потоп в Орске ,  
0 

Мэр Орска вышел к потребовавшим его отставки жителям

Мэр Орска Василий Козупица вышел к потребовавшим его отставки жителям
Сюжет
Потоп в Орске
Жители Орска вышли с протестами из-за действий властей в связи с затоплением, они потребовали отставки мэра. Им предложили создать инициативную группу для обсуждения ситуации в здании администрации

Мэр Орска вышел к потребовавшим его отставки жителям
Video

Мэр Орска Василий Козупица и представители администрации вышли к людям на Комсомольской площади, которые потребовали его отставки, сообщает корреспондент РБК.

Вышедшие на площадь высказывали недовольство действиями властей в связи с затоплением, в том числе эвакуацией и компенсациями. Они записывали обращение к президенту Владимиру Путину.

Представители мэрии предложили собравшимся на площади выбрать инициативную группу и обсудить претензии в здании администрации. 

Недовольные жители города требовали от мэра города Василия Козупицы уйти в отставку, рассказала РБК участница митинга.

Как Орск пытается справиться с потопом
Политика

«Люди требовали, чтобы мэр ушел в отставку. Остальные их вопросы — как нам жить, где, у многих же дети. Ответа не было ни одного. Нам сказали, чтобы мы создали инициативную группу [для общения с администрацией], но народ захотел общаться здесь и сейчас», — рассказала она, сообщив, что мэр вернулся в администрацию. Затем он снова вышел к горожанам, была создана инициативная группа, с которой встретился губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Прокуратура предупреждала граждан об ответственности за участие в несанкционированных митингах, проводимых в районах, где объявлена чрезвычайная ситуация.

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, в городе начали эвакуацию. Утром 8 апреля власти города сообщили о затоплении более 10 тыс. домов. Для борьбы со стихией подключили военных. Режим ЧС в Оренбургской области ввели 4 апреля, после прорыва дамбы в Орске и продолжающегося роста уровня воды в Урале ему придали федеральный характер.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Полина Мартынова Полина Мартынова
город Орск Оренбургская область наводнение половодье Денис Паслер
Материалы по теме
В Оренбургской области смыло железобетонный мост через реку Боровка
Общество
Курганский губернатор призвал к немедленной эвакуации из-за паводка
Общество
В Орске для борьбы с потопом раскопали дамбу на реке Орь
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 16:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:18
Женщина погибла при обрушении путепровода в смоленской Вязьме Общество, 18:08
В районе Вязьмы остановили движение поездов из-за обрушения моста Общество, 18:05
Путин уточнил период действия запрета на арест счетов типа С Инвестиции, 18:04
Кадры с рухнувшим на железную дорогу в Вязьме мостом Общество, 17:59
Оренбургский губернатор назвал число получивших выплаты пострадавших Общество, 17:57
Решивший сменить гражданство футболист «Локомотива» порвал «кресты» Спорт, 17:51
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Исландский режиссер возглавит жюри Московского кинофестиваля Life, 17:50
Клуб АПЛ второй раз в сезоне лишили очков за финансовые нарушения Спорт, 17:49
В армии Армении решили локализовать восклицание «Ура» Политика, 17:47
В «БКС Мир инвестиций» назвали пять акций для среднесрочных инвесторов Инвестиции, 17:45
Как сделать газон на даче своими руками и ухаживать за ним Недвижимость, 17:44
Bloomberg узнал детали проведения мирного саммита по Украине в Швейцарии Политика, 17:40
В Тбилиси начались протесты из-за законопроекта об иноагентах Политика, 17:40