Мэр Орска вышел к потребовавшим его отставки жителям

Жители Орска вышли с протестами из-за действий властей в связи с затоплением, они потребовали отставки мэра. Им предложили создать инициативную группу для обсуждения ситуации в здании администрации

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Мэр Орска Василий Козупица и представители администрации вышли к людям на Комсомольской площади, которые потребовали его отставки, сообщает корреспондент РБК.

Вышедшие на площадь высказывали недовольство действиями властей в связи с затоплением, в том числе эвакуацией и компенсациями. Они записывали обращение к президенту Владимиру Путину.

Представители мэрии предложили собравшимся на площади выбрать инициативную группу и обсудить претензии в здании администрации.

Недовольные жители города требовали от мэра города Василия Козупицы уйти в отставку, рассказала РБК участница митинга.

«Люди требовали, чтобы мэр ушел в отставку. Остальные их вопросы — как нам жить, где, у многих же дети. Ответа не было ни одного. Нам сказали, чтобы мы создали инициативную группу [для общения с администрацией], но народ захотел общаться здесь и сейчас», — рассказала она, сообщив, что мэр вернулся в администрацию. Затем он снова вышел к горожанам, была создана инициативная группа, с которой встретился губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Прокуратура предупреждала граждан об ответственности за участие в несанкционированных митингах, проводимых в районах, где объявлена чрезвычайная ситуация.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, в городе начали эвакуацию. Утром 8 апреля власти города сообщили о затоплении более 10 тыс. домов. Для борьбы со стихией подключили военных. Режим ЧС в Оренбургской области ввели 4 апреля, после прорыва дамбы в Орске и продолжающегося роста уровня воды в Урале ему придали федеральный характер.