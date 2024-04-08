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Потоп в Орске ,  
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Оренбургский губернатор встретился с недовольными жителями Орска

Оренбургский губернатор Паслер встретился с недовольными жителями Орска
Сюжет
Потоп в Орске
Встреча оренбургского губернатора Паслера с недовольными жителями Орска в здании администрации проходит спокойно, сообщили в мэрии. Паслер объявил о мерах компенсации и обратил внимание на ситуацию в других городах

Оренбургский губернатор встретился с недовольными жителями Орска
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с инициативной группой от протестующих жителей Орска в здании администрации. Жители города собрались вечером 8 апреля на Комсомольской площади, чтобы записать видеообращение к президенту Владимиру Путину о недовольстве действиями властей во время наводнения, в том числе эвакуацией и компенсациями. Они потребовали также отставки мэра Орска Василия Козупицы.

«Встреча проходит спокойно и доброжелательно в администрации Орска. Инициативная группа задает вопросы и получает ответы», — рассказали РБК в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Паслер в разговоре с инициативной группой отметил, что от паводка пострадали не только жители Орска, но и соседнего Новотроицка. Он до этого рассказывал о том, что там вода перелилась через дамбу.

«Первый раз за пять лет взял отпуск и не пошел. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами, даже одежду поменять не смог. У меня нет возможности ни поспать, ни помыться», — сказал собравшимся губернатор.

Он сообщил, что 649 человек уже получили выплаты в связи с паводком, на этой неделе их получат еще 16 тыс. граждан. По словам Паслера, в течение двух недель всем пострадавшим жителям Орска, которые находятся вне пунктов временного размещения, будут выплачивать по 10 тыс. руб. на семью на съем жилья. Пострадавшему бизнесу компенсируют средства на выплату зарплат, добавил он.

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Отвечая на вопрос представителя инициативной группы о том, кто виноват в сложившейся ситуации, Паслер заявил: «Виноваты все. Кроме людей пострадавших. Не сомневаюсь, что уголовные дела доведут до логического завершения». Также он обратил внимание на природные факторы: промерзшую на 1,5 м землю, сход снега и др.

Губернатор подчеркнул, что «проще всего взять, найти кого-то одного, кто во всем виноват», и «превращаться в неуправляемую толпу». «Множество орчан уже купили лодки, ездят спасают в прямом смысле этого слова. Люди свои деньги тратят, чтобы кормить своих, поить, и таких людей в Орске огромное количество. За что я орчанам благодарен. Вот это настоящие патриоты нашей страны. И куча, к сожалению, начала появляться на этой проблеме других», — заявил Паслер.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС, 7 апреля ему придали федеральное значение. Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу, она продолжает разрушаться, в результате к утру 8 апреля затопило более 6 тыс. домов, проходит эвакуация. За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в районе Орска упал на 9 см и по состоянию на утро составляет 963 см (при опасной отметке в 930 см). Замглавы МЧС Виктор Яцуценко сообщил, что идет смещение волны паводка в сторону Оренбурга, в Орске наблюдается спад воды.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Степанова Елена Степанова
Денис Паслер город Орск Оренбургская область наводнение паводок
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