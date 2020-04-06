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Пандемия коронавируса ,  
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Россия возобновит вывоз своих граждан из-за границы

Первые два рейса отправятся уже 6 апреля, «застрявших» россиян вернут из Бангладеш и Киргизии. Расписание других рейсов будет опубликовано позднее
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия возобновляет вывозные рейсы, которыми в страну возвращают граждан, оставшихся за границей после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Сегодня будут совершены первые два рейса: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород», — говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Расписание дальнейших рейсов обещают опубликовать позднее.

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О том, что Россия приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, стало известно 3 апреля. Идею приостановки возвратных рейсов поддержала вице-премьер Татьяна Голикова на основе позиции Роспотребнадзора, рассказали РБК источник в профильном ведомстве и источник, близкий к Росавиации. По их словам, Минтранс и Росавиация выступали против.

Позднее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России опубликовал заявление, в котором сообщил, что в целях максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев с 00:00 4 апреля временно будут приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.

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На следующий день Татьяна Голикова объяснила решение приостановить работу по возвращению граждан, которые «застряли» за границей. Она отметила, что власти решили взять тайм-аут на два дня, чтобы сформировать вывозные борты и списки тех, кто должен вернуться в страну. Вице-премьер добавила, что временная приостановка вывоза необходима «для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит».

Утром 6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин пообещал возобновить выполнение прерванных 4 апреля рейсов. На прошедшем в режиме видеоконференции оперативном совещании с вице-премьерами он сказал, что вывозные рейсы возобновятся уже 6 апреля. «Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей», — заверил премьер.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Евгений Калюков, Михаил Юшков
Теги: коронавирус, вывоз россиян
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