Россия возобновит вывоз своих граждан из-за границы

Первые два рейса отправятся уже 6 апреля, «застрявших» россиян вернут из Бангладеш и Киргизии. Расписание других рейсов будет опубликовано позднее

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия возобновляет вывозные рейсы, которыми в страну возвращают граждан, оставшихся за границей после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Сегодня будут совершены первые два рейса: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород», — говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Расписание дальнейших рейсов обещают опубликовать позднее.

О том, что Россия приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, стало известно 3 апреля. Идею приостановки возвратных рейсов поддержала вице-премьер Татьяна Голикова на основе позиции Роспотребнадзора, рассказали РБК источник в профильном ведомстве и источник, близкий к Росавиации. По их словам, Минтранс и Росавиация выступали против.