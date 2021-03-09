Песков назвал некорректным сравнение «Спутника V» с русской рулеткой

Глава европейского регулятора сравнила одобрение вакцины без официальной регистрации EMA с русской рулеткой. В Кремле эти слова назвали досадными. Разработчики «Спутника V» уже потребовали извинений

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Слова главы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила одобрение российской вакцины «Спутник V» некоторыми странами ЕС с русской рулеткой, являются некорректными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается этого досадного заявления, то оно как минимум с нашей точки зрения является некорректным. Мы знаем, что РФПИ выступили с определенными заявлениями. Спрос на эту вакцину, процесс вакцинации показывает востребованность этого препарата и его популярность», — заявил Песков.

Виртумер-Хохе в эфире французского телеканала, комментируя возможное одобрение «Спутника V» в Австрии, сравнила такие действия с русской рулеткой. Глава EMA не рекомендовала использовать российскую вакцину до официального разрешения регулятора, но допустила ее выход на европейский рынок в будущем.

Разработчики «Спутника V» после этого потребовали от Виртумер-Хохе официальных извинений, подчеркнув, что слова главы регулятора «вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА».