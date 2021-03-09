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Пандемия коронавируса ,  
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Песков назвал некорректным сравнение «Спутника V» с русской рулеткой

Глава европейского регулятора сравнила одобрение вакцины без официальной регистрации EMA с русской рулеткой. В Кремле эти слова назвали досадными. Разработчики «Спутника V» уже потребовали извинений
Фото: Matias Delacroix / Bloomberg
Фото: Matias Delacroix / Bloomberg

Слова главы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила одобрение российской вакцины «Спутник V» некоторыми странами ЕС с русской рулеткой, являются некорректными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается этого досадного заявления, то оно как минимум с нашей точки зрения является некорректным. Мы знаем, что РФПИ выступили с определенными заявлениями. Спрос на эту вакцину, процесс вакцинации показывает востребованность этого препарата и его популярность», — заявил Песков.

Виртумер-Хохе в эфире французского телеканала, комментируя возможное одобрение «Спутника V» в Австрии, сравнила такие действия с русской рулеткой. Глава EMA не рекомендовала использовать российскую вакцину до официального разрешения регулятора, но допустила ее выход на европейский рынок в будущем.

Создатели вакцины попросили от ЕС извинений за слова о русской рулетке
Общество
Фото:Ashraf Amra / Global Look Press

Разработчики «Спутника V» после этого потребовали от Виртумер-Хохе официальных извинений, подчеркнув, что слова главы регулятора «вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА».

РФПИ подал заявление на регистрацию вакцины в Евросоюзе в январе. В марте EMA сообщил, что приступает к экспертизе препарата для оценки его безопасности и эффективности. Глава фонда Кирилл Дмитриев допускал, что «Спутник V» одобрят в ЕС в марте.

Несмотря на отсутствие регистрации в Европе, Венгрия, Словакия и Северная Македония одобрили применение российской вакцины на местном уровне, воспользовавшись процедурами ускоренного разрешения в условиях пандемии COVID-19. Все риски от использования препарата власти стран взяли на себя.

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«Спутник V» начнут производить в первой европейской стране
Общество
Фото:Carlos Becerra / Bloomberg

Четвертой страной ЕС, которая разрешит использование «Спутника V», может стать Чехия — президент Милош Земан в конце февраля обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой начать поставки вакцины. Он заявил, что будет настаивать на одобрении препарата национальным регулятором.

9 марта стало известно, что Италия станет первой страной Евросоюза, где наладят собственное производство «Спутника V» — РФПИ и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соответствующее соглашение. Запуск производства намечен на июнь 2021 года, предполагается выпустить 10 млн доз, которые ликвидируют дефицит вакцин от коронавируса в Италии.

Авторы
Полина Химшиашвили, Михаил Котляр
Дмитрий Песков коронавирус вакцина Спутник V
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