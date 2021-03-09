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Пандемия коронавируса ,  
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Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от регулятора ЕС

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая ранее сравнила перспективу экстренного одобрения этого препарата в Австрии с «русской рулеткой». Об этом сообщается в Twitter вакцины.

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА», — говорится в заявлении.

Создатели «Спутника V» добавили, что EMA не допускала подобных высказываний в адрес других вакцин. В сообщении говорится, что такие комментарии «неуместны», так как подрывают доверие к агентству и экспертизе.

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Ранее Криста Виртумер-Хохе в эфире телеканала ORF сравнила одобрение «Спутника V» с «русской рулеткой». Председатель EMA рекомендовала не выдавать разрешение на экстренное использование вакцины, сославшись на недостаток данных о препарате.

«Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в столичном НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава страны. На данный момент применение вакцины одобрено в 46 странах.

В январе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил заявку на регистрацию «Спутника V» в Европе. В начале марта фонд сообщил, что EMA начало экспертизу регистрационного досье препарата. Регулятор проведет оценку соответствия вакцины установленным в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества.

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При этом Венгрия и Словакия разрешили использование российской вакцины, не дожидаясь регистрации в Евросоюзе.

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