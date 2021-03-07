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Глава ВОЗ похвалил инвестиции в российскую науку и «Спутник V»

Тедрос Аданом Гебреисус
Тедрос Аданом Гебреисус (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высоко оценил инвестиции России в науку после создания вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом он написал в своем Twitter.

«У меня был конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине «Спутник V» и о процессе ее включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения. Я ценю инвестиции России в науку», — написал он.

Мурашко обсудил с ВОЗ включение «Спутника V» в одобренный список лекарств
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Разговор состоялся 6 марта. Как следует из сообщения на сайте Министерства здравоохранения, Мурашко рассказал Гебрейесусу об усилиях России по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«На сегодняшний день вакцину «Спутник V» получили уже миллионы граждан. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов», — отметил в разговоре Мурашко.

Также в ходе разговора обсуждалось рассмотрение заявки на включение вакцины против коронавируса «Спутник V» в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Источник: JHU
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Михаил Мурашко ВОЗ вакцина Спутник V наука
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