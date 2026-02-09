 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Фальков заявил о недостаточно эффективной системе высшего образования

Фото: Андрей Титов / Business Online / Global Look Press
При большом количестве студентов виден дефицит квалифицированных кадров, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании профильного комитета Госдумы, передает корреспондент РБК.

«Очевидно, что система высшего образования в целом работает недостаточно эффективно», — добавил он.

По его словам, по некоторым специальностям, в частности, по журналистике, студентов готовят непрофильные вузы, «например, железнодорожный».

«У нас за годы, даже десятилетия в рамках существуюшей модели высшего образования были диспропорции в части подготовки специалистов. При 4,5 млн студентов из них 1,3 или 1,5 млн, по разным оценкам, в общем, много, это представители двух крупных специальностей — экономика и управление», — рассказал Фальков.

В начале февраля министр назвал дефицит квалифицированных кадров в медиаотрасли при большом количестве обучающихся «парадоксальной ситуацией». Фальков предложил обсудить пересмотр содержания образовательных программ и «перезагрузку» федерального учебно-методического объединения, чтобы половину его состава формировали работодатели.

В декабре глава Минобрнауки сообщил о планах сократить около 45 тыс. платных мест в вузах по 40 направлениям, или 13% от общего числа таких мест. В негосударственных вузах сокращения будут шире — почти 20%.

По словам Фалькова, вузы «всегда жили довольно расслабленно» и готовили специалистов, исходя из своих представлений о том, кто нужен рынку труда. «И, как правило, апеллировали к тому, что если есть спрос на их программы, то этого уже достаточно для того, чтобы открывать программы, просить бюджетные места, брать на платные места», — отметил он.

