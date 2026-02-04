Фальков заявил о дефиците квалифицированных кадров в медиа

Фальков: при 123 тыс. студентов в медиа не хватает квалифицированных кадров

Валерий Фальков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В сфере медиа при большом числе студентов сохраняется дефицит квалифицированных кадров, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании, посвященном повышению качества подготовки специалистов для отрасли. Его слова приводит пресс-служба Минобрнауки России.

По словам министра, по направлениям «журналистика», «медиакоммуникации», «телевидение», «реклама и связи с общественностью» и «издательское дело» обучаются почти 123 тыс. студентов. Он уточнил, что такие программы реализуют 241 университет и 35 филиалов.

«Недостатка в количестве тех, кого учат для работы в медиаотрасли, мы не наблюдаем. <…> При этом <…> мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: при большом количестве обучающихся наблюдается дефицит квалифицированных кадров в отрасли», — сказал Фальков.

Министр также указал на факторы, которые, по его оценке, влияют на качество подготовки — содержание программ, где часть дисциплин совпадает у разных направлений, и обучение в непрофильных университетах без традиций журналистского образования.

Фальков предложил обсудить пересмотр содержания образовательных программ и «перезагрузку» федерального учебно-методического объединения, чтобы половину его состава формировали работодатели.

Также он выступил с инициативой создать саморегулируемую общественную организацию ведущих вузов для подготовки предложений по обновлению программ в рамках новой модели высшего образования.

22 декабря 2025 года Фальков заявил, что Минобрнауки планирует сократить около 45 тыс. платных мест в вузах. По его словам, сокращение коснется 40 направлений, в том числе гуманитарных и экономических. Основная цель регулирования платного приема — повышение качества высшего образования и его сближение с потребностями рынка труда, отметил министр.