Путин фразой «болота быть не должно» призвал определять худшие вузы

По мнению президента, каждый год нужно определять 100 образовательных учреждений, которые показывают худшие результаты. Анализ следует проводить на основе рейтинга Минтруда, опубликованного впервые в июне

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На основе национального рейтинга учебных заведений, подготовленного Минтрудом, следует ежегодно определять 100 образовательных организаций, которые продемонстрировали худшие результаты, заявил президент Владимир Путин на заседании Государственного совета.

«И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей страны. А именно, по каждой из таких организаций совместно с региональными властями, с вами, уважаемые коллеги, надо формировать и реализовывать программы оздоровления или реорганизации. Обязательно этим надо заниматься. Никакого болота у нас здесь не должно быть», — сказал президент.

Кроме того, на заседании президент призвал уделять внимание вузам, которые готовят специалистов по ключевым областям экономики. «Нужно <...> добиваться большей востребованности выпускников колледжей, техникумов, вузов на рынке труда», — сказал он.

Рейтинг Минтруда касается трудоустройства выпускников. В разрезе каждого образовательного учреждения он демонстрирует уровень трудоустройства и размер заработной платы бывших студентов.

Ведомство впервые опубликовало рейтинг в середине июня. Данные для рейтинга о численности, специальностях, формах обучения выпускников поступили из Рособрнадзора, а о заработной плате — из Социального фонда.

«В основе рейтингов — деперсонализированная база о трудоустройстве, которая каждый год будет пополняться почти 1,5 млн новых записей о выпускниках со всей страны. Это многократно превосходит возможности любых экспертных оценок, опросов, выборок. Такой массив собран и сопоставлен впервые», — заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Рейтинги вузов формировались по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, науки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки, культура. К тому же по направлениям подготовки вузы поделили на две группы по численности выпускников — больше или меньше медианного значения (само значение не публиковалось).

«Если посмотреть на топ-30–50 вузов и колледжей по разным направлениям, то среди них много региональных учебных заведений, они обгоняют некоторые образовательные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга», — заявила директор Института исследований экономики «Яков и партнер» Елена Кузнецова.