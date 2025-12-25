 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путин фразой «болота быть не должно» призвал определять худшие вузы

По мнению президента, каждый год нужно определять 100 образовательных учреждений, которые показывают худшие результаты. Анализ следует проводить на основе рейтинга Минтруда, опубликованного впервые в июне
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На основе национального рейтинга учебных заведений, подготовленного Минтрудом, следует ежегодно определять 100 образовательных организаций, которые продемонстрировали худшие результаты, заявил президент Владимир Путин на заседании Государственного совета.

«И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей страны. А именно, по каждой из таких организаций совместно с региональными властями, с вами, уважаемые коллеги, надо формировать и реализовывать программы оздоровления или реорганизации. Обязательно этим надо заниматься. Никакого болота у нас здесь не должно быть», — сказал президент.

Кроме того, на заседании президент призвал уделять внимание вузам, которые готовят специалистов по ключевым областям экономики. «Нужно <...> добиваться большей востребованности выпускников колледжей, техникумов, вузов на рынке труда», — сказал он.

Рейтинг Минтруда касается трудоустройства выпускников. В разрезе каждого образовательного учреждения он демонстрирует уровень трудоустройства и размер заработной платы бывших студентов.

Минобрнауки сократит число платных мест в вузах
Общество
Фото:Андрей Титов / Business Online / Global Look Press

Ведомство впервые опубликовало рейтинг в середине июня. Данные для рейтинга о численности, специальностях, формах обучения выпускников поступили из Рособрнадзора, а о заработной плате — из Социального фонда.

«В основе рейтингов — деперсонализированная база о трудоустройстве, которая каждый год будет пополняться почти 1,5 млн новых записей о выпускниках со всей страны. Это многократно превосходит возможности любых экспертных оценок, опросов, выборок. Такой массив собран и сопоставлен впервые», — заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Рейтинги вузов формировались по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, науки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки, культура. К тому же по направлениям подготовки вузы поделили на две группы по численности выпускников — больше или меньше медианного значения (само значение не публиковалось).

«Если посмотреть на топ-30–50 вузов и колледжей по разным направлениям, то среди них много региональных учебных заведений, они обгоняют некоторые образовательные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга», — заявила директор Института исследований экономики «Яков и партнер» Елена Кузнецова.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании

Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти

Сколько было магнитных бурь в 2025 году. Инфографика

Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля

Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде

Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин вузы рейтинги трудоустройство
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
МГУ и СПбГУ вошли в тройку рейтинга университетов стран БРИКС
Общество
Минобрнауки сократит число платных мест в вузах
Общество
Минобрнауки назвало сроки обучения в вузах по новой системе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Минфин оценил допдоходы от повышения ставки налога на прибыль компаний Экономика, 16:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
КС не счел негативное отношение к службе поводом для отказа от призыва Общество, 16:00
Здравствуйте, царь! Первый тест флагманского кроссовера Voyah Taishan Авто, 15:53
РУСАДА дисквалифицировало 20-летнего рекордсмена по легкой атлетике Спорт, 15:52
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 15:52
Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом Политика, 15:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Автосервисы рассказали, насколько сильно поднимут цены в 2026 году Авто, 15:47
Последнее видео Веры Алентовой на прощании с актером Лобоцким Общество, 15:47
Цифровая гигиена: как снизить стресс в цифровом пространстве Образование, 15:46
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 15:42
«Фонтанка» сообщила об обысках у главы Кронштадта Политика, 15:40
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
За какие машины в 2026 году придется заплатить налог на роскошь: список Авто, 15:27