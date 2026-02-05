Минздрав назвал пороговые баллы ЕГЭ для поступления в медвузы

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Министерство здравоохранения России определило минимальные баллы ЕГЭ для приема абитуриентов в медицинские вузы в 2026 году. Приказ опубликован на портале правовой информации.

Поступление в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова на программы «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» требует минимум 55 баллов по русскому языку, биологии и химии. На направлении «Сестринское дело» порог этих дисциплин установлен на уровне 50 баллов, на программе «Фармация» — 45 баллов.

Для поступления в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова на программу «Лечебное дело» необходимо набрать минимум 56 баллов по русскому языку, биологии и химии. На направлениях «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация» пороговое значение — 50 баллов.

В приказе также указаны баллы для поступления в региональные медицинские вузы. Так, самый высокий порог установлен в Казанском государственном медицинском университете на направлении «Лечебное дело» — 65 баллов по вышеуказанным дисциплинам.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон об отработках для студентов-медиков. Согласно ему, выпускники медицинских вузов, вне зависимости от программы, должны отработать до трех лет в государственных медучреждениях под руководством наставника.

Если студент медицинского или фармацевтического направления (всех форм обучения, кроме ординатуры) решит расторгнуть целевой договор или не захочет работать в организации, он должен заплатить компенсацию за потраченные на обучение средства, а также штраф в двукратном размере этой компенсации.