Общество⁠,
0

Минобрнауки сократит число платных мест в вузах

Фальков: Минобрнауки сократит 45 тыс., или 13% платных мест в вузах
Сокращение коснется почти 45 тыс. мест по 40 направлениям подготовки, или 13% от общего числа всех платных мест. В негосударственных вузах сокращения будут шире — почти 20%
Фото: Андрей Титов / Business Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Business Online / Global Look Press

Минобрнауки планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24»

По его словам, сокращение коснется 40 направлений. Это в том числе «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама» и «Связи с общественностью».

«Будет сокращено порядка 45 тыс. мест. При этом если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе — в негосударственных вузах, там почти 20%», — сказал министр.

Фальков напомнил о регулировании количества платных мест в вузах
Общество
Фото:Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Основная цель регулирования платного приема — повышение качества высшего образования и его сближение с потребностями рынка труда, отметил министр. Он подчеркнул, что сокращение платного приема проводится постепенно, поскольку резкие меры могли бы привести к тяжелым финансовым последствиям для части университетов.

По его словам, российские вузы впервые за 35 лет столкнулись с беспрецедентной ситуацией на рынке труда.

«Университеты всегда жили довольно расслабленно. Они готовили [студентов] исходя из своих представлений о том, кто нужен рынку труда. И, как правило, апеллировали к тому, что если есть спрос на их программы, то этого уже достаточно для того, чтобы открывать программы, просить бюджетные места, брать на платные места», — говорит он.

Высшее образование требует серьезных изменений: обновиться должно содержание всех программ, методика преподавания, работа со студентами, подчеркнул Фальков.

Правила определения предельного количества мест для приема на платное обучение в вузы, а также список направлений подготовки и специальностей, по которым число таких мест будет ограничено, в конце ноября утвердило правительство.

Предельный объем платных мест в высших учебных заведениях по стране определит комиссия по научно-технологическому развитию при правительстве. Затем межведомственный совет распределит количество мест между университетами.

«Предлагаются простые критерии: первый и самый главный — это качество приема в университеты, средний балл ЕГЭ поступающих и количество олимпиадников», — пояснял Фальков. Второй критерий — это обязательное трудоустройство выпускников, третий критерий — размер заработной платы.

В список направлений подготовки, на которых число платных мест будет ограничено, вошли 28 специальностей бакалавриата и 12 специалитета. По остальным направлениям для вузов и абитуриентов ничего не изменится.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
высшее образование Валерий Фальков вузы
