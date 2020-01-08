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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Росавиация рекомендовала перевозчикам не летать над Ираном и Ираком
Ведомство разослало авиакомпаниям рекомендацию, в которой также упоминается воздушное пространство над Персидским и Оманским заливами. Таким образом Росавиация отреагировала на катастрофу украинского Boeing в Тегеране
Фото: Ведомости/ТАСС

Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендацию не использовать для полетов воздушное пространство Ирака и Ирана, а также избегать полетов над Персидским и Оманским заливами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росавиации уточнили, что речь в том числе идет о транзитных полетах.

«В регионе в настоящее время не ведутся активные боевые действия и не применяются комплексы вооружений, представляющие угрозу полетам. Кроме того, ИКАО пока не ввела каких-либо запретов и ограничений. Именно поэтому позиция российских авиационных властей — выдать рекомендацию», — пояснил РБК исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По словам эксперта, авиакомпании могут проигнорировать это обращение и продолжить полеты в соответствующие регионы либо выполнять рекомендацию частично, отказавшись от использования воздушного пространства ряда регионов. «Однозначного запрета пока не существует. Но перевозчикам стоит задуматься над тем, чтобы оперативно пересмотреть свои планы полетов или прекратить продажи билетов», — говорит Пантелеев

Непосредственно в Тегеран из России осуществляет рейсы только «Аэрофлот», в Ирак ни одна российская компания не летает. Однако над Ираном и Ираком проходят маршруты рейсов, в том числе в Дубай и Абу-Даби, куда летают «Аэрофлот», «Победа», Nordwind, «Уральские авиалинии» и Azur Air. РБК направил в эти авиакомпании запросы.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили РБК, что специалисты авиакомпании сейчас рассчитывают альтернативные маршруты.

Ведомство направило рекомендации после катастрофы 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ): самолет потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта в Тегеране. В МАУ сообщили, что на борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. По данным авиакомпании, большинство пассажиров составляли граждане Ирана, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, экипаж состоял из украинцев. В МИД Украины заявляли, что все находившиеся в самолете люди погибли. После произошедшего МАУ на неопределенный срок приостановили полеты в Тегеран.

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Власти Ирана заявили, что причиной крушения стало возгорание в двигателе, а также «неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль». В посольстве Украины в Тегеране исключили теракт как возможную причину катастрофы. Там уточнили, что трагедия, по предварительным данным, произошла «по техническим причинам».

Авторы: Артём Губенко, Мария Кокорева
Теги: Росавиация, Иран
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