Украина подтвердила гибель всех пассажиров разбившегося в Иране Boeing

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Все пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Иране, погибли. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилыч, ссылаясь на предварительные данные «Международных авиалиний Украины» (МАУ).

Ранее о том, что все люди на борту лайнера погибли, сообщило Reuters со ссылкой на иранское телевидение.

Как заявил Кирилыч со ссылкой на данные МАУ, самолет потерпел катастрофу после взлета и упал недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Он добавил, что «уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно».

Reuters со ссылкой на представителя МИД Ирана сообщил, что в самолете было более 160 человек. По данным иранского телеканала Press TV, речь идет о 169 людях.

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