Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке

8 января после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», погибли все находившиеся на его борту пассажиры и члены экипажа. Причины катастрофы пока не известны — власти Ирана отрицают возможность того, что самолет мог быть сбит случайно выпущенной по нему ракетой (незадолго до трагедии Иран нанес удары по базам США в Ираке), и объясняют катастрофу «пожаром в двигателе, а также неудачной попыткой пилота взять лайнер под контроль». Однако руководство МАУ настаивает на том, что лайнер был полностью исправен, а ошибка опытного экипажа маловероятна.
После катастрофы Росавиация разослала российским авиакомпаниям рекомендацию не использовать для полетов воздушное пространство Ирака и Ирана, а также избегать полетов над Персидским и Оманским заливами.
Ранее власти России уже не раз закрывали авиасообщение со странами, отдых в которых объявлялся небезопасным. В 2015 году — после того, как после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха взорвался лайнер A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», — было прекращено авиасообщение между Россией и Египтом. Указ о возобновлении регулярных полетов в столицу Египта президент России Владимир Путин подписал только в январе 2018 года, однако популярные у туристов чартерные перелеты на египетские курорты Красного моря по-прежнему остаются под запретом. Чартерные перевозки в Турцию, приостановленные после того, как турецкий истребитель сбил в ноябре 2015 года российский Су-24, были возобновлены в сентябре 2016 года.
До сих пор действует запрет на авиасообщение между Россией и Грузией, введенный в июле 2019 года указом «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».