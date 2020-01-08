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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке
Глава правительства после крушения самолета в Тегеране также предписал представить идеи по обеспечению безопасности находящихся в регионе россиян. В 2015 году после теракта на самолете Россия приостановила сообщение с Египтом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам выяснить, насколько безопасными для российских туристов на фоне обострения ситуации в Иране и Ираке остаются полеты на Ближний Восток и отдых в регионе. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.

«Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сказал Осипов.

По его словам, соответствующее поручение дано вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИДа Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

Осипов также отметил, что глава правительства поручил представить предложения по обеспечению безопасности находящихся в регионе россиян с учетом различных сценариев развития ситуации.

Власти Ирана назвали причину крушения украинского Boeing
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8 января после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», погибли все находившиеся на его борту пассажиры и члены экипажа. Причины катастрофы пока не известны — власти Ирана отрицают возможность того, что самолет мог быть сбит случайно выпущенной по нему ракетой (незадолго до трагедии Иран нанес удары по базам США в Ираке), и объясняют катастрофу «пожаром в двигателе, а также неудачной попыткой пилота взять лайнер под контроль». Однако руководство МАУ настаивает на том, что лайнер был полностью исправен, а ошибка опытного экипажа маловероятна.

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После катастрофы Росавиация разослала российским авиакомпаниям рекомендацию не использовать для полетов воздушное пространство Ирака и Ирана, а также избегать полетов над Персидским и Оманским заливами.

Ранее власти России уже не раз закрывали авиасообщение со странами, отдых в которых объявлялся небезопасным. В 2015 году — после того, как после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха взорвался лайнер A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», — было прекращено авиасообщение между Россией и Египтом. Указ о возобновлении регулярных полетов в столицу Египта президент России Владимир Путин подписал только в январе 2018 года, однако популярные у туристов чартерные перелеты на египетские курорты Красного моря по-прежнему остаются под запретом. Чартерные перевозки в Турцию, приостановленные после того, как турецкий истребитель сбил в ноябре 2015 года российский Су-24, были возобновлены в сентябре 2016 года.

До сих пор действует запрет на авиасообщение между Россией и Грузией, введенный в июле 2019 года указом «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ближний Восток, авиасообщение
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Власти Ирана назвали причину крушения украинского Boeing
Общество
«Украинские авиалинии» сообщили о последнем полете разбившегося лайнера
Общество
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