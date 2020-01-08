Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке

Глава правительства после крушения самолета в Тегеране также предписал представить идеи по обеспечению безопасности находящихся в регионе россиян. В 2015 году после теракта на самолете Россия приостановила сообщение с Египтом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам выяснить, насколько безопасными для российских туристов на фоне обострения ситуации в Иране и Ираке остаются полеты на Ближний Восток и отдых в регионе. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.

«Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сказал Осипов.

По его словам, соответствующее поручение дано вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИДа Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

Осипов также отметил, что глава правительства поручил представить предложения по обеспечению безопасности находящихся в регионе россиян с учетом различных сценариев развития ситуации.