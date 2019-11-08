Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел из колонии

Срок отбывания наказания Протасовицкого должен был истечь в воскресенье, 10 ноября, но дату освобождения перенесли на пятницу. В октябре 2018 года он вместе с Кокориным и Мамаевым завязал драку в «Кофемании»

Александр Протасовицкий (слева) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Футболист любительской лиги Александр Протасовицкий, осужденный на год и пять месяцев за драку в центре Москвы с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, вышел из исправительной колонии №6 в городе Клинцы Брянской области. Об этом сообщил РБК его адвокат Николай Савостьянок.

«Александр Протасовицкий был освобожден сегодня утром и уже покинул стены колонии. У него по приговору срок заканчивается 10 октября, но в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, если день освобождения попадает на выходной день, то днем освобождения является последний рабочий день», — сообщил РБК адвокат Александра Протасовицкого Николай Савостьянок.

Как передает брянский телеканал «Городской», у выхода из колонии Протасовицкого встречали родители, а футболисты Кокорин и Мамаев, отпущенные на свободу по УДО 17 сентября, не приехали в Клинцы. В начале октября сообщалось, что Клинцовский суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого. Причиной стали три взыскания, полученных Протасовицким в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

8 октября 2018 года полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев, форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Протасовицкий избили в «Кофемании» на Большой Никитской улице в центре Москвы директора департамента Минпромторга России Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Футболисты также напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.