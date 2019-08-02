Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

Об УДО также попросил брат Александра Кокорина Кирилл. Все трое отбывают наказание в колонии в Белгородской области. Еще один осужденный — Александр Протасовицкий — находится в колонии в Белгородской области

Павел Мамаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл подали прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили «РИА Новости» в Алексеевском суде Белгородской области. Дата их рассмотрения пока не назначена.

Правоохранительные органы задержали братьев Кокориных, Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого в октябре 2018 года, после того как они устроили две драки в Москве. Впоследствии суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии, а остальных — к полутора годам лишения свободы.

Суд засчитал каждый день, проведенный футболистами в СИЗО, за полтора дня в колонии. Таким образом, братья Кокорины пробудут в колонии 7,5 месяца, а Протасовицкий и Мамаев — 6,5 месяца.

В начале июля Александра и Кирилла Кокориных, а также Мамаева отправили в колонию в Белгородской области, Протасовицкого поместили в колонию в Брянской области.