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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Об УДО также попросил брат Александра Кокорина Кирилл. Все трое отбывают наказание в колонии в Белгородской области. Еще один осужденный — Александр Протасовицкий — находится в колонии в Белгородской области
Павел Мамаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл подали прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили «РИА Новости» в Алексеевском суде Белгородской области. Дата их рассмотрения пока не назначена.

Правоохранительные органы задержали братьев Кокориных, Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого в октябре 2018 года, после того как они устроили две драки в Москве. Впоследствии суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии, а остальных — к полутора годам лишения свободы.

Суд засчитал каждый день, проведенный футболистами в СИЗО, за полтора дня в колонии. Таким образом, братья Кокорины пробудут в колонии 7,5 месяца, а Протасовицкий и Мамаев — 6,5 месяца.

В начале июля Александра и Кирилла Кокориных, а также Мамаева отправили в колонию в Белгородской области, Протасовицкого поместили в колонию в Брянской области.

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Приговор по делу Кокорина и Мамаева. Фоторепортаж

Кокорин-старший и Мамаев заявляли, что пребывание в колонии является для них уроком. «Ту школу, которую прошли мы здесь, каждый из нас, я не думаю, что мы бы смогли ее получить на свободе. Как для мужчины — это огромный урок и такой как бы путь», — сказал Мамаев. Александр Кокорин считает, что колония дает понимание того, что человек находится в ней за содеянное, и это место для исправления. «Вот у меня такого понимания не было», — сказал он. Мамаев также рассказал, что они работают в тюремном швейном цеху и получают зарплату в размере 11,2 тыс. руб. до вычета налогов.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев
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