Суд отказал в УДО фигуранту дела Кокорина и Мамаева

Клинцовский городской суд Брянской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного за драку в центре Москвы вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом сообщили РБК в суде.

«Отказано в удовлетворении ходатайства. Причины не смогу сказать», — объяснил представитель суда.

Братья Александр и Кирилл Кокорины, футболист Павел Мамаев и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 года в Москве. Они приняли участие в нескольких потасовках.

Всех фигурантов дела суд приговорил к реальному сроку лишения свободы, вплоть до полутора лет. Однако Протасовицкий остался единственным фигурантом дела, находящимся в колонии, — 6 сентября 2019 года суд удовлетворил прошение братьев Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении.