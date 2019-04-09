Слово «петухи» стало причиной драки Мамаева с водителем ведущей

Павел Мамаев (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Футболист Павел Мамаев и его друзья подрались с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком из-за того, что он назвал молодых людей «петухами». Об этом заявил в Пресненском суде Москвы свидетель Карен Григорян, передает корреспондент РБК.

Григорян рассказал, что вечером накануне инцидента встретился с футболистами; они провели несколько часов в клубах Secret Room и «Эгоист», где употребляли алкоголь и познакомились с девушками. Свидетель уточнил, что они пили не чтобы напиться, а чтобы повеселиться, и все «контролировали себя». Утром они покинули заведение.

Затем между случайным водителем на улице и футболистами произошел «разговор на повышенных тонах», в ходе которого водитель заявил им, что «таких петухов не возит».​

«Нам не понравилось, как он нас назвал. Думаю, никому бы не понравилось», — пояснил Григорян в ответ на уточняющий вопрос, чем оскорбительно слово «петух». ​