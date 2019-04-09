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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Слово «петухи» стало причиной драки Мамаева с водителем ведущей
Павел Мамаев (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Футболист Павел Мамаев и его друзья подрались с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком из-за того, что он назвал молодых людей «петухами». Об этом заявил в Пресненском суде Москвы свидетель Карен Григорян, передает корреспондент РБК.

Григорян рассказал, что вечером накануне инцидента встретился с футболистами; они провели несколько часов в клубах Secret Room и «Эгоист», где употребляли алкоголь и познакомились с девушками. Свидетель уточнил, что они пили не чтобы напиться, а чтобы повеселиться, и все «контролировали себя». Утром они покинули заведение.

Затем между случайным водителем на улице и футболистами произошел «разговор на повышенных тонах», в ходе которого водитель заявил им, что «таких петухов не возит».​

«Нам не понравилось, как он нас назвал. Думаю, никому бы не понравилось», — пояснил Григорян в ответ на уточняющий вопрос, чем оскорбительно слово «петух». ​

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Кокорин и Мамаев частично признали вину по делу о хулиганстве и побоях

Ранее Мамаев и футболист «Зенита» Александр Кокорин в суде заявили, что частично признают вину в нескольких нападениях и драках. 

3 апреля суд продлил на полгода содержание под стражей футболистам. Они были арестованы в октябре прошлого года, после того как подрались с водителем ведущей «Первого канала», а затем устроили драку в кафе в центре Москвы.

Теги: Павел Мамаев, драка
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