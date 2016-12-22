Мать лидера «банды Цапков» досрочно вышла на свободу после 7 лет тюрьмы

Ее должны были освободить в феврале 2019 года, однако суд сократил срок на пять месяцев из-за новых поправок, которые приравнивают день в следственном изоляторе к полутора дням в колонии

Надежда Цапок (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Бывшая владелица ООО «Артекс-Агро» и мать лидера преступной группировки Сергея Цапка Надежда Цапок вышла на свободу из колонии, в которой провела больше семи лет. Об этом РБК сообщили в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края.

Надежду Цапок освободили еще 25 сентября, однако известно об этом стало только сейчас. Постановление о необходимости пересчитать ее срок заключения суд вынес 14 сентября.

«К нам в суд поступило ходатайство о приведении приговора в соответствие с новыми изменениями в Уголовном кодексе. В частности, в ст. 72 по исчислению срока наказания были внесены изменения», — сказали в суде.

В начале июля президент Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс, в частности в уже упомянутую ст. 72 (исчисление сроков наказаний и зачет наказания).

«​Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы <...> из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима», — говорится в новой версии документа.

О том, что мать главаря преступной группировки вышла на свободу, накануне, 26 сентября, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации издания, она уже вернулась в свою родную станицу Кущевскую и встала на учет в МВД.

Надежда Цапок — мать Сергея Цапка, лидера банды, которая действовала в станице Кущевская в Краснодарском крае с конца 1990-х по 2010 год. В 2013 году Цапка и двух его подельников приговорили к пожизненному заключению за массовое убийство 12 человек, в том числе детей. В июле 2014 года он скончался в медчасти СИЗО № 1 Краснодара от сердечной недостаточности.

Под стражей женщина находилась с 2011 года, а в ноябре 2013-го ее осудили за мошенничество с госсубсидиями в особо крупном размере. По этому делу ее приговорили к трем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб.

В марте 2014 года против нее началось уголовное разбирательство уже по другому делу. В ходе расследования выяснилось, что она знала о том, что глава Кущевского района выделила работникам АО «Маяк» бесплатные паи на 6,6 га земли, и располагала информацией о том, что не все сотрудники предприятия воспользовались такой возможностью. В результате этого Надежда Цапок решила «совершить хищение» невостребованных участков и по поддельным документам оформила право собственности на 770 га. Ущерб от ее действий оценили в 19 млн руб. Ее приговорили еще к шести с половиной годам колонии и штрафу 500 тыс. руб.

В июле 2016 года Надежду Цапок осудили по третьему уголовному делу — за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Помимо уголовных дел на Надежду Цапок было возложено обязательство выплатить компенсации семьям погибших во время массового убийства в ноябре 2010 года в станице Кущевской от рук возглавляемой ее сыном банды.