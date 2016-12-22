В ОНК рассказали о лишении Цеповяза благодарностей от руководства колонии

Члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза лишили большинства объявленных благодарностей от руководства колонии в Амурской области, сообщила РБК зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Она подчеркнула, что соответствующее решение было принято еще во время проверки в колонии в марте. «Это было сделано не за один день, лишение благодарностей — длительная процедура. Из 16 штук оставили несколько за участие в спортивных мероприятиях. Говорят, он очень спортивный, канат перетягивал», — сказал Меркачева, уточнив, что получила эту информацию в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
По ее словам, в ведомстве посчитали, что другие благодарности от руководства колонии Цеповяз получил незаконно. Меркачева добавила, что шансы осужденного выйти по УДО существенно сократятся из-за лишения благодарностей.
Цеповяз был членом «банды Цапков», действовавшей в Краснодарском крае с 1990-х по 2010 год. В 2013 году лидера банды Сергея Цапка приговорили к пожизненному сроку за убийство 12 человек, Цеповяз получил 20 лет лишения свободы и штраф в 200 тыс. руб.
В конце октября газета «Комсомольская правда» опубликовала фото, на которых Цеповяз ест крабов и шашлыки в колонии.
После публикации фотографий во ФСИН заявили, что передали их в следственные органы. 8 ноября стало известно, что Цеповяза отправили в штрафной изолятор, Генпрокуратура потребовала возбудить против сотрудников колонии уголовное дело о превышении должностных полномочий. Деятельностью сотрудников колонии заинтересовались и в Следственном комитете России, председатель ведомства Александр Бастрыкин заявил, что им нужно «дать жесткую правовую оценку».