Адвокат заявил о необходимости экспертизы фотографий Цеповяза с икрой

Адвокат осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза Роман Боков усомнился в подлинности фотографий его подзащитного с икрой, а также заявил РБК, что их публикация была в интересах его бывшей супруги.

«ФСИН подтвердил подлинность фотографий, но у меня возникает вопрос: каким именно образом?» — отметил адвокат. Он указал, что это мог быть фотомонтаж и необходимо провести специальную экспертизу.

«Стоит сопоставить факты, в судах идут процессы, только что было вынесено решение не в пользу бывшей супруги Вячеслава — и сразу начались публикации. Можно понять, в чьих это интересах», — сказал адвокат. Боков указал, что Цеповяз оспаривал брачный договор, и апелляционный суд признал его недействительным, после чего появились первые публикации фото. Он пояснил, что брак между Цеповязами был расторгнут в феврале 2017 года, в настоящий момент идут судебные споры по разделу имущества.

Председатель ОНК Амурской области Наталья Охотникова заявила РБК, что до публикации фотографии Цеповяз «не имел привилегий в колонии».

«Никаких привилегий у него не было, содержался в общем отряде, все обыкновенно: бараки, общежития, ничего лишнего. Мы никогда не фиксировали каких-то помещений, где можно было бы как-то отдельно жить. Сейчас он помещен в ШИЗО, он не работает по состоянию здоровья», — рассказала Охотникова.

Ранее Цеповяза поместили в штрафной изолятор колонии в Амурской области. В конце октября «Комсомольская правда» опубликовала фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и жарит шашлыки в исправительном учреждении.

Во ФСИН утверждают, что фото были сделаны в 2015 году. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что центральный аппарат проконтролирует проверку действий сотрудников колонии, а Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против ее руководства.

Вячеслав Цеповяз был сообщником главаря преступной «банды Цапков», которая в ноябре 2010 года убила в станице Кущевская 12 человек. Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб.