Прокуратура потребовала возбудить дело после фото с икрой в колонии

Руководство колонии, где отбывает наказание член «банды Цапков» Цеповяз, превысило должностные полномочия, считает прокуратура. Ранее в СМИ появились фото, на которых этот заключенный ест крабов, икру и жарит шашлык

Вячеслав Цеповяз (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против руководства исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного сообщает ТАСС.

В конце октября «Комсомольская правда» опубликовала снятые в колонии фотографии Цеповяза, на которых видно, как он сидит за столом и ест крабов и икру, а также жарит шашлыки. По данным газеты, деньги Цеповязу присылала бывшая жена Наталья Стришная, которая находится на свободе. «На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до 3 млн руб. в год. Я ему перечисляла деньги», — цитирует ее «Комсомольская правда».

По словам Куренного, Генпрокуратура считает, что руководство колонии превысило должностные полномочия. Теперь Следственному комитету предстоит изучить собранные материалы, провести собственную проверку и решить вопрос о возбуждении дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

После публикации фото управление ФСИН России по Амурской области провело служебную проверку и установило, что фотографии, «свидетельствующие о фактах нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения», были сняты в 2015 году. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проверки действий сотрудников исправительной колонии, где сидит Цеповяз.

Самого Цеповяза перевели в штрафной изолятор, сообщил в четверг его адвокат. Защитник также отметил, что ему непонятно, на каких основаниях был совершен перевод.

В 2013 году Цеповяз был приговорен Краснодарским краевым судом по делу «банды Цапков» к 20 годам лишения свободы и штрафу в 200 тыс. руб. Банда орудовала в станице Кущевская и соседних районах Краснодарского края с 1990-х по 2010 год. Ее члены, по данным правоохранительных органов, были причастны к многочисленным убийствам, изнасилованиям, грабежам, хищениям имущества и другим преступлениям.

Расследование деятельности ОПГ началось после резонансного убийства в станице Кущевская, где жертвами бандитов стали 12 человек, в том числе четверо детей, самому младшему из которых было 9 месяцев. Цеповяз был одним из подельников главаря банды Сергея Цапка.