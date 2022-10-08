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РЖД сообщили об изменении маршрутов направлявшихся в Крым поездов

В связи с остановкой движения по Крымскому мосту часть находившихся в пути поездов направлены в Анапу, сообщили в РЖД. В то же время вечерние поезда из Крыма планируется отправить уже по расписанию
Фото: Иван Шаповалов / ТАСС
Фото: Иван Шаповалов / ТАСС

В связи с остановкой движения по Крымскому мосту изменились маршруты поездов, следовавших в Крым, сообщили РБК в РЖД.

В настоящий момент на станции Анапа находятся четыре поезда:

  • № 28 Москва — Симферополь;
  • № 170 Санкт-Петербург — Симферополь;
  • № 76 Омск — Симферополь;
  • № 166 Москва — Симферополь.

Все пассажиры перечисленных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием и будут размещены в гостиницах, сообщила пресс-служба РЖД.

Поезд № 141 Симферополь — Пермь был остановлен на станции Чистополье и возвращен в Феодосию. Поезд № 373 Севастополь — Москва остановлен на станции Симферополь. Пассажиры получат бесплатное питание и будут размещены в гостиницах. Эти поезда отправят резервными составами ФПК от станции 9-й км на материковой части маршрута, уточнили в РЖД.

Следующие поезда планируется сегодня отправить по графику:

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  • № 28 Симферополь — Москва, отправлением в 17:10;
  • № 8 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением в 17:15;
  • № 166 Симферополь — Москва, отправлением в 20:00;
  • № 426 Симферополь — Кисловодск, отправлением в 20:30;
  • № 174 Евпатория — Москва, отправлением в 22:20.

В пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что «первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов» уже проведена и там идут восстановительные работы.

По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будут обеспечены к 20:00 мск, уточнили в пресс-службе.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
РЖД поезда Анапа Крымский мост
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