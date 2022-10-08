РЖД сообщили об изменении маршрутов направлявшихся в Крым поездов
В связи с остановкой движения по Крымскому мосту изменились маршруты поездов, следовавших в Крым, сообщили РБК в РЖД.
В настоящий момент на станции Анапа находятся четыре поезда:
- № 28 Москва — Симферополь;
- № 170 Санкт-Петербург — Симферополь;
- № 76 Омск — Симферополь;
- № 166 Москва — Симферополь.
Все пассажиры перечисленных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием и будут размещены в гостиницах, сообщила пресс-служба РЖД.
Поезд № 141 Симферополь — Пермь был остановлен на станции Чистополье и возвращен в Феодосию. Поезд № 373 Севастополь — Москва остановлен на станции Симферополь. Пассажиры получат бесплатное питание и будут размещены в гостиницах. Эти поезда отправят резервными составами ФПК от станции 9-й км на материковой части маршрута, уточнили в РЖД.
Следующие поезда планируется сегодня отправить по графику:
- № 28 Симферополь — Москва, отправлением в 17:10;
- № 8 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением в 17:15;
- № 166 Симферополь — Москва, отправлением в 20:00;
- № 426 Симферополь — Кисловодск, отправлением в 20:30;
- № 174 Евпатория — Москва, отправлением в 22:20.
В пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что «первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов» уже проведена и там идут восстановительные работы.
По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будут обеспечены к 20:00 мск, уточнили в пресс-службе.