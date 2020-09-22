Кремль заявил о проблемах у российских следователей в деле Навального

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 76,27 (+0,23) Инвестиции, 13:04
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (-0,53) Инвестиции, 13:04
МВД изъяло 143 кг синтетических наркотиков в Брянской области Общество, 14:03 Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске. Видео Общество, 13:58 Пенсионный фонд опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий Общество, 13:53 Антирейтинг квартир: какое жилье труднее всего сдавать в аренду Недвижимость, 13:50 Десять депутатов Госдумы попали в больницу из-за коронавируса Политика, 13:49 Определен победитель мужской эстафеты на летнем чемпионате по биатлону Спорт, 13:36 В России отправят на сервис 4 тыс. внедорожников Infiniti Авто, 13:27 Экс-главу правления Межпромбанка арестовали по делу о злоупотреблениях Общество, 13:23 Мишустин выделил еще ₽2,58 млрд на выплаты при рождении третьего ребенка Общество, 13:22 Как выбрать удачный момент для покупки биткоина. 6 советов Крипто, 13:17 Футболист «Барселоны» перешел в «Интер» Спорт, 13:12 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 13:10 Греф назвал «делом чести» направлять на дивиденды 50% прибыли Сбербанка Инвестиции, 12:59 Вакцину «Вектора» от коронавируса после регистрации испытают на пожилых Общество, 12:58
Отравление Навального ,  
0 

Кремль заявил о проблемах у российских следователей в деле Навального

Вывоз из России улик создает сложности для российских следователей, заявил Дмитрий Песков. По его мнению, это могли сделать сознательно. Часть вещей после отравления политика помогли доставить в Германию его соратники
Гостиница в Томске, где жил Алексей Навальный
Гостиница в Томске, где жил Алексей Навальный (Фото: Таисия Воронцова / ТАСС)

Россия из-за вывоза улик из страны столкнулась со сложностями в деле Алексея Навального, которого, как заявили в Берлине, отравили ядом из группы «Новичок». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

О сложностях, с которыми столкнулись правоохранительные органы, Песков заявил, отвечая на вопрос о том, контролируют ли в Кремле сроки доследственной проверки по ситуации с Навальным.

«Наверняка, это контролируют сами правоохранительные органы, действуют они в строгом соответствии с законом РФ. Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», — сказал Песков.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Одной из возможных улик по делу Навального является бутылочка из-под воды, на которой, как писал Spiegel, токсикологи выявили следы яда. Ее для исследования в Германию вывезла соратница оппозиционера Мария Певчих. Как рассказывала сама Певчих и соратники Навального, бутылочку вместе с другими вещами из номера Навального в Томске, они забрали сразу после отравления, для того, чтобы передать их экспертам.

Днем 21 сентября Навальный потребовал от российских силовиков вернуть ему одежду, которая была на нем во время госпитализации в Омске, напомнив, что отведенные по закону 30 суток на доследственную проверку истекли. Политик назвал изъятую одежду «очень важным вещдоком», так как яд был обнаружен на его теле. Из этого Навальный сделал вывод, что отравить его могли контактным путем, через одежду.

По версии российских врачей, обследовавших Навального в Омске, госпитализация политика, впавшего в кому, была вызвана «нарушением обмена веществ». Российская сторона заявляет, что все запасы «Новичка» были уничтожены, а новых не производили и исключает отравление Навального этим веществом.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

В ответ на сообщения о том, что бутылка со следами «Новичка» была вывезена в Германию, Песков заявил 18 сентября, что не может объяснить ее появление в деле Навального. «Мы не можем этого объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена — в Германию или еще куда-то. То есть то, что могло стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено», — сказал. При этом Песков отмечал, что в случае отравления ядом «вряд ли ее кто-то мог бы куда-то увезти — не успел бы».

Уголовное дело по факту случившегося с Навальным в России до сих пор не заведено, доследственную проверку проводит управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Автор
Георгий Тадтаев
Дмитрий Песков улики
Материалы по теме
Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда
Общество
Соратники Навального назвали правильным решение вывезти бутылку в ФРГ
Общество
Песков увидел вопросы в «бутылке с «Новичком» из дела Навального
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter