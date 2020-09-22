Кремль заявил о проблемах у российских следователей в деле Навального
Россия из-за вывоза улик из страны столкнулась со сложностями в деле Алексея Навального, которого, как заявили в Берлине, отравили ядом из группы «Новичок». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
О сложностях, с которыми столкнулись правоохранительные органы, Песков заявил, отвечая на вопрос о том, контролируют ли в Кремле сроки доследственной проверки по ситуации с Навальным.
«Наверняка, это контролируют сами правоохранительные органы, действуют они в строгом соответствии с законом РФ. Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», — сказал Песков.
Одной из возможных улик по делу Навального является бутылочка из-под воды, на которой, как писал Spiegel, токсикологи выявили следы яда. Ее для исследования в Германию вывезла соратница оппозиционера Мария Певчих. Как рассказывала сама Певчих и соратники Навального, бутылочку вместе с другими вещами из номера Навального в Томске, они забрали сразу после отравления, для того, чтобы передать их экспертам.