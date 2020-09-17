Правозащитник сообщил детали о вывозе бутылки Навального в Германию

Бутылку доставили на экспертизу в Германию на том же самолете, на котором перевозили отравленного политика. Ранее соратники Навального говорили, что бутылку со следами яда нашли в его гостиничном номере в Томске

Гостиница Xander в Томске, где жил оппозиционер Алексей Навальный (Фото: Таисия Воронцова / ТАСС)

Бутылка с водой из номера Алексея Навального, на которой впоследствии обнаружили следы яда, была отправлена в Германию на самолете, перевозившем политика на лечение. Об этом сообщил основатель фонда Cinema for Peace (который организовал перевозку) Яка Бизиль.

В интервью изданию Bild он рассказал, что отвезти бутылку в Берлин его попросил представитель штаба Навального. Бутылку решили взять на борт, несмотря на то что в ней еще была жидкость. «Наша команда сделала это», — отметил Бизиль.

В результате бутылку доставили в Берлин на том же самолете, на котором везли из Омска самого Навального. Позже эксперты в лаборатории Мюнхена обнаружили в организме политика и на бутылке следы отравляющего вещества из группы «Новичок».

Правозащитная организация Cinema for Peace, которая ранее участвовала в лечении участника группы Pussy Riot, отправила в Омск самолет Bombardier Challenger 604. На его борту Навального 22 августа доставили в Берлин. Менеджер проектов ФБК Леонид Волков благодарил за отправку лайнера с реанимационным оборудованием и фонд бизнесмена Бориса Зимина.