Суд арестовал имущество Ананьевых по иску на сумму ₽282,2 млрд

Рекордный иск к бывшим владельцам и руководству Промсвязьбанк подал в декабре. В банке указывали, что ведут работу по возврату активов, выведенных «из контура банка» за границу

Дмитрий и Алексей Ананьевы (слева направо) (Фото: Евгений Стецко / Ведомости / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Суд постановил частично удовлетворить требования Промсвязьбанка. «Наложить арест на имущество, принадлежащее Алексею Николаевичу Ананьеву

в пределах 282 201 304 551 руб.», — говорится в определении суда. Аналогичное решение вынесено в отношении имущества Дмитрия Ананьева.

Кроме того, суд арестовал имущество экс-зампредов правления Татьяны Волошкиной, Андрея Жупанова, Владимира Мамакина и Алексея Иодко в пределах 41 млрд руб., экс-главы департамента проектного финансирования Александра Афанасьева (в пределах 15,4 млрд руб.), руководителя блока финансовых рынков Дмитрия Иванова (в пределах 76,7 млрд руб.), руководителя корпоративного блока Евгения Козеренко (в пределах 13,5 млрд руб.), куратора блока малого и среднего бизнеса Владимира Шаталова (в пределах 53,96 млрд руб.), Сергея Муравьева (в пределах 2,4 млрд руб.) и Ивана Пидлужного (в пределах 152 млрд руб.).

«Заявление об аресте активов — следствие последовательных правовых действий Промсвязьбанка и Банка России по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка, в том числе за границу», — сообщил РБК Промсвязьбанк. В банке указали, что перечень арестованного судом имущества включает более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar, а также здание и коллекцию Музея ИРРИ (Института русского реалистического искусства). К собранию объектов искусства, находящихся в управлении ИРРИ, относятся произведения, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей. Речь идет в том числе о картинах «Над заснеженными полями» и «В пути» Г. Нисского, «Беседа президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. Тегеранская конференция» А. Герасимова, следует из определения суда.