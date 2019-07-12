Глава ПФР вступился за подозреваемого во взятке заместителя

Руководитель ПФР Антон Дроздов составил положительную характеристику на своего заместителя Антона Иванова, задержанного по подозрению в получении взятки. Иванов — капитан I ранга в запасе, он обладает допуском к гостайне

Антон Дроздов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов написал положительную характеристику на своего заместителя Алексея Иванова, задержанного по делу о получении взятки и признавшего вину. Характеристику зачитал адвокат Анас Эльмурзаев на заседании в Басманном суде Москвы, который отправил Иванова под стражу, передает корреспондент РБК.

«Иванов зарекомендовал себя способным руководителем, добросовестным работником. В 2012 году Иванову компетентными органами согласован допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. Во время работы дисциплинарных взысканий на Иванова не налагалось», — говорится в характеристике.

Чиновник работал в ПФР с ноября 2016 года. Он «на хорошем профессиональном уровне осуществляет координацию и контроль деятельности Пенсионного фонда по вопросам внедрения и развития информационных технологий», следует из документа за подписью Дроздова. Так, при участии Иванова разрабатывались Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) и система федерального реестра инвалидов.

До ПФР Иванов служил на флоте, уволился в запас в звании капитана I ранга, неоднократно награждался ведомственными наградами по линии Минобороны, сказано в характеристике.