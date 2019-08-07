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Серебро $18 (+9,02%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,94%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+26,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Бизнес-джет экс-владельца Промсвязьбанка Ананьева выставили на продажу
Бизнес-джет Bombardier Challenger 650, который не смог арестовать российский суд по иску Промсвязьбанка к бывшим собственникам, выставлен на продажу. Сам самолет уже в Австрии
Бизнес-джет Bombardier Challenger 650 (Фото: Юлия Кузьмина / ТАСС)

Бизнес-джет бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева выставлен на продажу, свидетельствуют данные с сайта Contoller, размещающего информацию о продаже самолетов и запчастей к ним. Первым внимание на это обратил Forbes.

На сайте продается Bombardier Challenger 650 с серийным номером 6088 и бортовым — OE-LAN 2017 года. Самолет базируется в столице Австрии Вене. На его борту 12 мест для пассажиров, для них доступны беспроводной интернет, телефонная связь, два 24-дюймовых монитора.

После санации через Фонд консолидации банковского сектора Центробанка ПСБ передали в Росимущество, а на его базе создали опорный банк оборонки. ПСБ подал иск к бывшим собственникам — братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым и их зарубежным фирмам. Сумма претензий — 282 млрд руб.

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От картин до самолетов: какое имущество экс-банкиров Ананьевых арестовано

Бизнес-джет Bombardier Challenger 650 OE-LAN — один из двух самолетов, фигурировавших в иске банка к братьям. Второй — Bombardier Challenger 650 с бортовым номером OE-LDN. ПСБ попросил арестовать оба лайнера в качестве обеспечительных мер по иску, в июньских материалах суда отмечалось, что оба судна приписаны к аэропорту Шереметьево.

Суд позднее снял арест Bombardier Challenger 650 OE-LAN, так как представителю Ананьева удалось доказать, что самолет не принадлежит его подзащитному. «Судом установлено, что в отношении воздушного судна Bombardier Challenger 650, бортовой номер OE-LAN, серийный номер 6088, не зарегистрированы чьи-либо права», — говорится в определении суда. Второй борт остался под арестом, суд также получил подтверждение, что этот бизнес-джет находится в Австрии.

По данным Business Jet Online, средняя цена на самолеты такого типа — около $20 млн.

Автор: Павел Казарновский
Теги: бизнес-джет, Промсвязьбанк, Ананьевы
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