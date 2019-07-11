Группа ВТБ назвала обыски в «Техносерве» итогом работы команды Ананьева

Проведение следственных действий в офисах ИТ-компании «Техносерв» является результатом деятельности ее предыдущего руководства во главе с Алексеем Ананьевым. Об этом РБК сообщили в пресс-службе группы ВТБ, которой принадлежит 40% акций крупнейшего российского системного интегратора.

«Как мы ранее заявляли, он был отстранен от управления «Техносервом» в декабре прошлого года ввиду грубейших ошибок, которые довели компанию до нынешнего состояния», — отметили в ВТБ.

В настоящее время «Техносервом» управляет новая команда менеджеров, занимающаяся стабилизацией ситуации и выводом актива на новый качественный уровень, говорится в сообщении.

В ВТБ сообщили, что «Техносерв» оказывает содействие правоохранительным органам «для очищения компании от наследия прежнего топ-менеджмента». «Задержание Алексея Копейкина — это один из шагов в рамках процесса перестройки компании и избавления ее от кадров с сомнительной репутацией», — заключили в пресс-службе.