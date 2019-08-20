Промсвязьбанк потребовал расторжения брачного договора Алексея Ананьева

Банк через суд потребовал расторгнуть брачный договор, заключенный за два месяца до начала санации кредитной организации. Этим договором предприниматель передал своей супруге все свое недвижимое имущество

Алексей Ананьев (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Мещанский суд Москвы начал рассмотрение иска Промсвязьбанка с требованием расторгнуть брачный договор одного из экс-владельцев банка Алексея Ананьева и его супруги Дарьи с целью взыскать с бизнесмена компенсацию по иску на 282 млрд руб. Информация по делу содержится на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Заседание суда, назначенное на 20 августа, было отложено по неназванной причине. Новое заседание суда назначено на 12 сентября.

Как сообщает ТАСС, на заседании во вторник представители сторон заявили ходатайства об истребовании документов, которые были удовлетворены лишь частично. «В передаче дела по подсудности отказать, рассмотреть дело в Мещанском суде Москвы», — огласил решение судья.

В материалах дела говорится, что Алексей Ананьев передал своей супруге все свое недвижимое имущество и около 5 тыс. произведений искусства посредством брачного договора, который был заключен за два месяца до начала санации Промсвязьбанка.