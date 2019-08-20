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Промсвязьбанк потребовал расторжения брачного договора Алексея Ананьева
Банк через суд потребовал расторгнуть брачный договор, заключенный за два месяца до начала санации кредитной организации. Этим договором предприниматель передал своей супруге все свое недвижимое имущество
Алексей Ананьев (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Мещанский суд Москвы начал рассмотрение иска Промсвязьбанка с требованием расторгнуть брачный договор одного из экс-владельцев банка Алексея Ананьева и его супруги Дарьи с целью взыскать с бизнесмена компенсацию по иску на 282 млрд руб. Информация по делу содержится на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Заседание суда, назначенное на 20 августа, было отложено по неназванной причине. Новое заседание суда назначено на 12 сентября.

Как сообщает ТАСС, на заседании во вторник представители сторон заявили ходатайства об истребовании документов, которые были удовлетворены лишь частично. «В передаче дела по подсудности отказать, рассмотреть дело в Мещанском суде Москвы», — огласил решение судья.

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В материалах дела говорится, что Алексей Ананьев передал своей супруге все свое недвижимое имущество и около 5 тыс. произведений искусства посредством брачного договора, который был заключен за два месяца до начала санации Промсвязьбанка.

До санации, которая началась в декабре 2017 года, Промсвязьбанк принадлежал Дмитрию и Алексею Ананьевым. В декабре 2018 года Промсвязьбанк, владельцем которого к тому времени стало Росимущество, подал иск к братьям Ананьевым, требуя возместить ущерб в размере 282,2 млрд руб. В банке считают, что братья оплачивали свои долги его деньгами.

30 мая Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, таким образом частично удовлетворив требования Промсвязьбанка. В перечень арестованного имущества, в частности, вошли здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ), а также более 50 объектов недвижимости, включая жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили.

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После решения суда ИРРИ закрылся, а спустя две недели Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея. По итогам проверки выяснилось, что арестованные произведения были сняты с экспозиции. По словам персонала музея, картины были помещены в хранилище и упакованы для транспортировки. Основу экспозиции составляли работы художников-шестидесятников, в число которых входят народные художники, действительные члены Российской академии художеств Гелий Коржев, братья Сергей и Алексей Ткачевы, Виктор Иванов, Петр Оссовский, Дмитрий Жилинский, Таир Салахов и другие.

Фотогалерея 
От картин до самолетов: какое имущество экс-банкиров Ананьевых арестовано

Автор: Михаил Юшков
Теги: Промсвязьбанк, Ананьевы, брачный договор
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