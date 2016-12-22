Алексей Ананьев заявил об отсутствии планов уезжать из России

Один из Владельцев Промсвязьбанка Алексей Ананьев заявил, что не планирует уезжать из России. Об этом он сказал в интервью газете «Ведомости».



Ананьев отметил, что не ставил перед собой «в принципе» вопрос оставаться или нет в стране. Он подчеркнул, что все, что для него важно в жизни, находится в России, а именно родители, семья и работа. «Я свою жизнь не представляю в другой стране — не уезжал и уезжать не планирую.», — сказал бизнесмен.

В конце декабря РБК сообщал, что Алексей Ананьев и его брат уехали из России после того, как в Промсвязьбанке была введена временная администрация. В середине января источник РБК, близкий к Алексею Ананьеву сообщал, что «вероятно» он вернулся в Москву. Возвращение бизнесмена подтвердил его представитель. Он отметил, что Ананьев уезжал из России в «короткий отпуск» на новогодние праздники.

В середине декабря 2017 года Банк России ввел временную администрацию в Промсвязьбанке, чтобы «повысить его финансовую устойчивость и обеспечить непрерывность его деятельности» на рынке». Кроме того, ЦБ хочет выделить банку средства, чтобы поддержать его ликвидность. В январе Центробанк уменьшил уставный капитал Промсвязьбанка до одного рубля.

«Возрождение» и Промсвязьбанк планировали объединения, но в конце октября 2017 года мажоритарные акционеры решили отложить этот вопрос. В Банке России сообщили, что после ввода временной администрации в Промсвязьбанке братья Ананьевы должны снизить свою долю в «Возрождении».

Во вторник, 27 февраля, в интервью «Ведомостям» Алексей Ананьев сообщил, что он с братом поделил активы. Группа компаний «Техносерв» полностью отошла ему, а «Промсвязькапитал» стал принадлежать его брату Дмитрию.

«Таким образом, я больше не акционер Промсвязьбанка и «Возрождения», — сказал Алексей Ананьев.