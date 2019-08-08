В России предложили закрепить в ТК возможность временной удаленной работы

ОНФ предложил Минтруду ввести в ТК понятие «временная удаленная работа», пишут «Известия». Такой режим предлагается вводить письменным соглашением в ситуациях, когда сотруднику целесообразно выполнить работу, не приезжая в офис

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В России предложили разрешить штатным сотрудникам иногда работать удаленно. Соответствующую рекомендацию Минтруду направили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишут «Известия».

По данным издание, в документе предлагается дополнить главу 16 Трудового кодекса (режим рабочего времени) понятием «временная удаленная работа». Предполагается, что такой режим можно установить посредством письменного соглашения сторон, если возникнет необходимость (пробки на дорогах, личные обстоятельства).

Автор инициативы, сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров пояснил, что на практике часто возникают ситуации, когда работнику «целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис». Он указал, что, поскольку законодательством такой вариант не предусмотрен, ситуации регулируются устными договоренностями, однако в случае недобросовестности работодателя это может привести к нарушению прав сотрудника.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что в ведомство поступило письмо ОНФ.