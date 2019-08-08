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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+23,91%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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В России предложили закрепить в ТК возможность временной удаленной работы
ОНФ предложил Минтруду ввести в ТК понятие «временная удаленная работа», пишут «Известия». Такой режим предлагается вводить письменным соглашением в ситуациях, когда сотруднику целесообразно выполнить работу, не приезжая в офис
Фото: Николай Корешков / ТАСС

В России предложили разрешить штатным сотрудникам иногда работать удаленно. Соответствующую рекомендацию Минтруду направили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишут «Известия».

По данным издание, в документе предлагается дополнить главу 16 Трудового кодекса (режим рабочего времени) понятием «временная удаленная работа». Предполагается, что такой режим можно установить посредством письменного соглашения сторон, если возникнет необходимость (пробки на дорогах, личные обстоятельства).

Автор инициативы, сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров пояснил, что на практике часто возникают ситуации, когда работнику «целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис». Он указал, что, поскольку законодательством такой вариант не предусмотрен, ситуации регулируются устными договоренностями, однако в случае недобросовестности работодателя это может привести к нарушению прав сотрудника.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что в ведомство поступило письмо ОНФ.

Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

В июне российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Он пояснил, что сократятся рабочие места и время, а у людей расширится досуг. Медведев привел в пример предпринимателя Генри Форда, который сократил рабочую неделю на своих предприятиях с 48 до 40 часов и получил рост производительности труда. Он добавил, что речь идет о более лояльной организации рабочего времени, в том числе гибких графиках и дистанционных форматах. Вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что на первое место в вопросе сокращения рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан и уровня зарплаты.

Опрос ВЦИОМа показал, что почти половина россиян (48%) не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели. Положительно такую возможность оценили 29% респондентов.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Трудовой кодекс, удаленная работа
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