Голикова напомнила о зарплате при введении четырехдневной рабочей недели

Вопрос о зарплате и социальном обеспечении работников при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым и обсуждается, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан, какую заработную плату они будут получать — такую же, как получали, когда были заняты пять дней, или уменьшенную», — отметила вице-премьер. По ее словам, Международная организация труда (МОТ) исходит из того, что уровень зарплат и соцобеспечения в результате такой реформы не должен ухудшаться.

Она указала, что также предстоит оценить, насколько вырастет производительность труда из-за сокращения рабочей недели, и все просчитать.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.