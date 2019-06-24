ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Почти каждый второй россиянин перспективу сокращения рабочей недели не поддержал, большинство из них ожидают в связи с этим сокращение зарплаты. О такой возможности ранее говорил премьер Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Почти половина россиян — 48% — не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. Положительно эту перспективу оценили 29% участников опроса, еще 17% заявили, что им все равно, а 6% затруднились ответить.

По данным опроса, среди участников исследования, которые не поддержали инициативу, больше жителей небольших населенных пунктов в 100-500 тыс. человек (52%), городов с населением 500-950 тыс. человек (50%) и граждан 60 лет и старше (58%). Из тех, кто готов поддержать переход на четырехдневную рабочую неделю — жители Москвы и Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%) и граждане в возрасте от 25 до 34 лет (39%).

89% респондентов согласились, что из-за сокращения числа рабочих дней снизится размер заработной платы. При этом 42% участников исследования считают, что четырехдневная рабочая неделя поспособствует улучшению здоровья (не поддерживают эту точку зрения 53%).

Еще 22% опрошенных назвали в качестве преимуществ увеличение продолжительности жизни и возможность отдохнуть. По мнению 17%, к этому можно отнести возможность проводить больше времени с семьей.