Более 20% россиян заявили о нежелании делать прививки от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 74,57 (+0,07) Quote, 28 апр, 13:21
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 80,77 (+0,01) Quote, 28 апр, 13:21
Кремль заявил о невозможности назвать дату окончания эпидемии в России Общество, 13:32 Япония признала невозможность проведения Олимпиады в условиях пандемии Спорт, 13:28 В Таджикистане решили запретить русифицировать имена Общество, 13:26 ММК отложил решения по дивидендам до осени из-за пандемии Бизнес, 13:24 Автомобили с пробегом: цены, выбор, когда покупать. Стрим Авто, 13:21 Мэр назвала абсурдом версию о поджоге лесов чиновниками в Усть-Кутске Общество, 13:13 Трамп причислил мясные предприятия к оборонным для работы при пандемии Бизнес, 13:10 Кремль исключил расширение полномочий регионов из-за коронавируса Политика, 13:06 Андрей Курпатов — РБК: «Последствием самоизоляции станет цифровой аутизм» Социальная экономика, 13:05  Видео дня: Кейт Бекинсейл читает монолог Нины из «Чайки» по-русски Стиль, 13:02 Более 20% россиян заявили о нежелании делать прививки от COVID-19 Общество, 13:00 Как Tinder и другие сервисы знакомств успешно адаптировались к карантину Pro, 12:59 Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках Общество, 12:58 СМИ узнали о переносе сроков возобновления чемпионата Германии по футболу Спорт, 12:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

Более 20% россиян заявили о нежелании делать прививки от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России 24% граждан откажутся от вакцинации от COVID-19, если вакцину разработают и сделают ее бесплатной. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ЦСП «Платформа» и OMI и поступившего в РБК.

О намерении поставить прививку от коронавируса заявили 63% россиян. Еще 13% респондентов пока не определились.

Часть респондентов, которые говорили об отказе, не увидели в ней необходимости из-за мутаций вирусов, или отмечали, что не понимают, зачем ее ставить здоровому человеку.

Другие опрошенные считают, что вакцина может быть опасна из-за недостатка данных о ее применении в долгосрочной перспективе. По их мнению, она может иметь непредсказуемый и непроверенный эффект. Также часть респондентов не верит в эффективность вакцины, поскольку вирусы постоянно мутируют.

Путин поручил кабмину представить план разработки вакцины от COVID-19
Общество
Фото: Егор Алеев / ТАСС

С большим подозрением к вакцинации относятся женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Так, против прививки выступили 27% женщин, тогда как данный показатель среди мужчин оказался заметно ниже — 19%. За вакцинацию выступили 56% женщин и 72% мужчин.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству к 30 апреля представить доклад о ходе разработки вакцин от коронавируса. Ранее, 23 апреля, ВОЗ включила девять российских разработок в перечень перспективных вакцин против COVID-19.

Материал дополняется
 

Теги: коронавирус, вакцинация, опрос, новости РБК
Материалы по теме
Путин поручил кабмину представить план разработки вакцины от COVID-19
Общество
Девять российских вакцин против COVID-19 вошли в перечень ВОЗ
Общество
Российские ученые создадут мышей для испытания вакцины против COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter