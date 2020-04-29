Более 20% россиян заявили о нежелании делать прививки от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России 24% граждан откажутся от вакцинации от COVID-19, если вакцину разработают и сделают ее бесплатной. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ЦСП «Платформа» и OMI и поступившего в РБК.

О намерении поставить прививку от коронавируса заявили 63% россиян. Еще 13% респондентов пока не определились.

Часть респондентов, которые говорили об отказе, не увидели в ней необходимости из-за мутаций вирусов, или отмечали, что не понимают, зачем ее ставить здоровому человеку.

Другие опрошенные считают, что вакцина может быть опасна из-за недостатка данных о ее применении в долгосрочной перспективе. По их мнению, она может иметь непредсказуемый и непроверенный эффект. Также часть респондентов не верит в эффективность вакцины, поскольку вирусы постоянно мутируют.