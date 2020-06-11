Общество , 11 июн, 19:27
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Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации в Москве
Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавирусной инфекции может начаться в декабре. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
«Коллеги уже говорят о том, что первые партии могут появится в августе, сентябре, октябре. Но специалисты говорят, что массовое вакцинирование возможно ближе к Новому году — к зиме», — сказал Собянин.
Он добавил, что проводится «огромная работа» по разработке российской вакцины, над созданием работают несколько институтов, три вакцины уже находятся на стадии клинических испытаний.
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