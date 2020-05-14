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Пандемия коронавируса ,  
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Академик РАН допустил вакцинацию в России от COVID-19 по «военному» пути

Вакцинацию населения от коронавирусной инфекции COVID-19 в России могут провести по нескольким сценариям, в том числе и по «военному» пути. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» выразил академик РАН Сергей Колесников.

По его мнению, на такое решение власти могут пойти при высокой смертности и поражаемости населения.

«В этом случае начнут прививать не все население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», — сказал ученый.

По словам Колесникова, такой сценарий не является традиционным. Его преимущество заключается в том, что в этом случае вакцинацию могут начать проводить уже осенью или в преддверии зимы.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Академик уточнил, что традиционный путь подразумевает выбор наиболее конкурентной вакцины примерно из сотни вариантов. Затем для выработки достаточного иммунитета у популяции нужно будет изготовить 70 млн доз. Как отметил академик, при таком сценарии сроки вакцинации могут быть сдвинуты на более поздний срок.

В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин против коронавируса девять разработок, созданных российскими специалистами. В их числе — шесть препаратов, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», одна вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, а также два препарата компании «БИОКАД». Все российские препараты включены в список проходящих доклинические исследования.

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Фото: Oxford University / AP

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что первые препараты для вакцинации против коронавируса в стране могут появиться ближе к последней декаде июля. Министр отметил, что после разработки вакцины возвращение к нормальной жизни будет возможно в полном объеме.

Впервые в мире экспериментальную вакцину против коронавируса на человеке испытали ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Тогда инъекцию в плечо сделали 44-летней американке Дженнифер Халлер. Женщина рассказала, что процесс ввода инъекции был похож на обычную вакцинацию от гриппа.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: вакцинация, академик, РАН, коронавирус
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