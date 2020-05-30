В новом КоАП предложили штрафовать за отказ от обязательных прививок

В проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который сейчас проходит стадию публичных обсуждений, содержится норма о штрафах за отказ от обязательных прививок. Проект нового КоАП размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В нем говорится, что наказание следует за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе за отказ от определенных мер, проводимых властями. Под ними понимаются меры в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведение медосмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Нарушение может наказываться штрафом от 5 тыс. до 7 тыс. руб., следует из документа.

Материал дополняется.