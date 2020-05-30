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Роспотребнадзор дал разъяснения о штрафах за отказ от вакцинации

Наказание за отказ от обязательных прививок может быть применено только к тем, кто входит в профессиональные группы риска, то есть выполняет работу, связанную с высоким риском заболевания инфекционными болезнями
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Штрафы за отказ от вакцинации, которые внесли в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), грозят только тем, кто находится в профессиональных группах риска, сообщили в Роспотребнадзоре, передает «РИА Новости».

По данным пресс-службы ведомства, наказание грозит только тем людям, которые выполняют работы, связанные с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, и при этом отказываются от обязательной в таких случаях вакцинации. К таким работам в Роспотребнадзоре отнесли, например, работу с больными инфекционными заболеваниями, работу с кровью и биологическими жидкостями человека, а также работу по уходу за животными.

В новом КоАП предложили штрафовать за отказ от обязательных прививок
Общество
Фото: Oxford University / AP

Обновленный проект КоАП, подготовленный Минюстом, сейчас проходит этап публичных обсуждений. В нем закреплено наказание за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе проводимых для этого мер. В качестве таких мер в КоАП перечислены меры в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведение медосмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Для граждан наказание может составить от 5 тыс. до 7 тыс. руб., для должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс. руб. Индивидуальным предпринимателям может грозить штраф на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или административный запрет деятельности на срок до 30 суток. Штрафы для организаций могут достигать 30 тыс. руб., им также может грозить временный запрет деятельности.

Проект КоАП уже прошел первый этап обсуждений в начале этого года, по его итогам были внесены замечания и предложения граждан. Минюст пообещал, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к ответственности в проекте нового кодекса не будут увеличены.
 

Автор: Мария Лисицына
Теги: вакцинация, прививки, Роспотребнадзор, КоАП
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