Глава Общественной палаты Москвы объявил об отмене пропусков

Режим повышенной готовности в Москве мэр столицы Сергей Собянин ввел 5 марта. В первой версии его указа граждан, вернувшихся в столицу из стран с высоким уровнем распространения COVID-19, обязали не покидать жилье в течение двух недель. С 30 марта уже всем москвичам запретили выходить из дома, кроме как для того, чтобы пойти на работу, в магазин или к врачу, выгулять собаку либо вынести мусор.

С 15 апреля для перемещения по столице стали обязательны электронные пропуска.

27 мая Собянин подписал указ, в соответствии с которым жители столицы с 1 июня получили право выходить на улицу в масках, но без оформления пропусков — для прогулки и занятий спортом. При этом каждый горожанин получил право на прогулки с 09:00 до 21:00 три раза в неделю, дважды в будни и в один из выходных дней. Кроме того, с 05:00 до 09:00 без иных ограничений можно выходить из дома «в целях занятия физической культурой и спортом».