Глава Общественной палаты Москвы объявил об отмене пропусков
Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве уже с 9 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Общественной палаты столицы Константина Ремчукова.
«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», — заявил Ремчуков в ходе дистанционного заседания Общественной палаты столицы.
РБК направил запрос в пресс-службу мэрии Москвы.
7 июня источники РБК сообщали, что система цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, может быть отменена уже с 14 июня. Позднее «Интерфакс» сообщил, что снятие ограничений может проходить в два этапа, при этом отмена пропусков может случиться на финальном этапе.