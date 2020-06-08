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Глава Общественной палаты Москвы объявил об отмене пропусков

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве уже с 9 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Общественной палаты столицы Константина Ремчукова.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», — заявил Ремчуков в ходе дистанционного заседания Общественной палаты столицы.

РБК направил запрос в пресс-службу мэрии Москвы.

В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня
Политика
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

7 июня источники РБК сообщали, что система цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, может быть отменена уже с 14 июня. Позднее «Интерфакс» сообщил, что снятие ограничений может проходить в два этапа, при этом отмена пропусков может случиться на финальном этапе.

Режим повышенной готовности в Москве мэр столицы Сергей Собянин ввел 5 марта. В первой версии его указа граждан, вернувшихся в столицу из стран с высоким уровнем распространения COVID-19, обязали не покидать жилье в течение двух недель. С 30 марта уже всем москвичам запретили выходить из дома, кроме как для того, чтобы пойти на работу, в магазин или к врачу, выгулять собаку либо вынести мусор.

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С 15 апреля для перемещения по столице стали обязательны электронные пропуска.

27 мая Собянин подписал указ, в соответствии с которым жители столицы с 1 июня получили право выходить на улицу в масках, но без оформления пропусков — для прогулки и занятий спортом. При этом каждый горожанин получил право на прогулки с 09:00 до 21:00 три раза в неделю, дважды в будни и в один из выходных дней. Кроме того, с 05:00 до 09:00 без иных ограничений можно выходить из дома «в целях занятия физической культурой и спортом».

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Автор: Евгений Калюков
Материалы по теме
В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня
Политика
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Общество
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