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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

После того как РБК сообщил, что в мэрии Москвы готовятся к снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник уточнил, что отменять ограничения планируют в два этапа.

«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — сказал собеседник агентства.

По его словам, отмену цифровых пропусков рассматривают на финальном этапе. Кроме того, в городской администрации обсуждают постепенное возобновление работы парикмахерских и кафе, а также отмену графика прогулок, передает агентство.

Как сообщил РБК источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии, действие системы цифровых пропусков могут отменить в столице с 14 июня. Эту информацию подтвердил близкий к московским властям собеседник. По его словам, о таком решении могут объявить в понедельник, 8 июня.

В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня
Политика
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Согласно последним данным оперативного штаба, в Москве с начала эпидемии коронавирусом заразились195 тыс. человек. При этом более 102 тыс. уже выздоровели, 2,9 тыс. умерли.

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений. По его словам, отменить ограничения позволяет положительная динамика в ситуации с COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, пандемия, коронавирус
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