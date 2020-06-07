СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

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После того как РБК сообщил, что в мэрии Москвы готовятся к снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник уточнил, что отменять ограничения планируют в два этапа.

«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — сказал собеседник агентства.

По его словам, отмену цифровых пропусков рассматривают на финальном этапе. Кроме того, в городской администрации обсуждают постепенное возобновление работы парикмахерских и кафе, а также отмену графика прогулок, передает агентство.

Как сообщил РБК источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии, действие системы цифровых пропусков могут отменить в столице с 14 июня. Эту информацию подтвердил близкий к московским властям собеседник. По его словам, о таком решении могут объявить в понедельник, 8 июня.