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Глава «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за рубеж

Сергей Скуратов считает, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе или сентябре. По его мнению, это будет происходить поэтапно — сначала в СНГ, а затем постепенно в другие страны
Сергей Скуратов
Сергей Скуратов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Международное авиасообщение может возобновиться уже в «августе-сентябре», считает генеральный директор и крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его прогнозу, это будет происходить постепенно, на первом этапе могут открыть страны СНГ. «Может быть, [разрешат полеты] в Грузию. В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать», — сказал Скуратов.

Глава «Уральских авиалиний» — РБК: «Пытаемся убедить пассажиров летать»
Бизнес
Сергей Скуратов

Перелеты за рубеж были запрещены правительством 27 марта из-за пандемии коронавируса. Срок запрета не раскрывался. В Грузию полеты были запрещены с 8 июля 2019 года на фоне антироссийских протестов, указ об этом подписал президент Владимир Путин.

В «Аэрофлоте» также считают возможным возобновление полетов за рубеж в середине лета, если реализуется оптимистичный сценарий. О возможном открытии авиасообщения за рубеж летом говорил и министр транспорта Евгений Дитрих. А гендиректор S7 Владислав Филев настроен более пессимистично. Он полагает, что международное сообщение будет открыто только в апреле 2021 года. «Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, — мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии», — пояснял он.

Как в регионах России смягчают карантинные меры. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал россиянам не планировать летом отдых за рубежом. Он подчеркивал успешность борьбы страны с COVID-19. «Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — пояснял Мишустин.

Не менее важно открытие регионов для возобновления полноценного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, отмечает Скуратов. «Все лайнеры [«Уральских авиалиний»] исправны, готовы включиться в работу. У нас полностью подготовлен летный состав, бортпроводники, инженеры-техники. Как открываются регионы России, начинаем летать по полной программе», — сказал он. По оценкам Скуратова, только с разрешением полетов по России заполняемость кресел поднимется с 36 до 65–70%.

Полеты по России

Сейчас в ряде регионов продолжает действовать карантин для приезжих из Москвы и Петербурга, который, как правило, продолжается две недели. Авиакомпании делали ставку на открытие летнего сезона для российских курортов. Это одна из причин, из-за которой с 1 июня возобновили полеты «Победа», Azur Air и Nordwind.

Но, например, в Краснодарском крае власти продлили 14-дневный карантин до 6 июня. К тому же из-за низкого спроса компаниям пришлось сокращать число рейсов на черноморские курорты, сообщали «Ведомости».

С начала пандемии коронавируса авиационная отрасль оказалась в глубоком кризисе. Спрос на полеты по России стал сокращаться еще в середине марта, авиакомпании начали генерировать убытки. Еще до полного закрытия международного авиасообщения перевозчики теряли до 0,5 млрд руб. в день. Из-за отмены международных полетов на фоне пандемии авиакомпании могут потерять до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитывали эксперты Bain&Company.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Уральские авиалинии», авиасообщение
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