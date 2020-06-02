Глава «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за рубеж

Сергей Скуратов считает, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе или сентябре. По его мнению, это будет происходить поэтапно — сначала в СНГ, а затем постепенно в другие страны

Сергей Скуратов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Международное авиасообщение может возобновиться уже в «августе-сентябре», считает генеральный директор и крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его прогнозу, это будет происходить постепенно, на первом этапе могут открыть страны СНГ. «Может быть, [разрешат полеты] в Грузию. В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать», — сказал Скуратов.

Перелеты за рубеж были запрещены правительством 27 марта из-за пандемии коронавируса. Срок запрета не раскрывался. В Грузию полеты были запрещены с 8 июля 2019 года на фоне антироссийских протестов, указ об этом подписал президент Владимир Путин.

В «Аэрофлоте» также считают возможным возобновление полетов за рубеж в середине лета, если реализуется оптимистичный сценарий. О возможном открытии авиасообщения за рубеж летом говорил и министр транспорта Евгений Дитрих. А гендиректор S7 Владислав Филев настроен более пессимистично. Он полагает, что международное сообщение будет открыто только в апреле 2021 года. «Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, — мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии», — пояснял он.