Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

По мнению Владислава Филева, это произойдет не ранее чем через год. Без господдержки участников отрасли ждет сокращение парка, но шансы уцелеть есть и у частных перевозчиков. Необходимую компаниям господдержку он оценил в $5 млрд

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Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

«Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, — мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии», — заявил он. По словам Филева, вторая волна снова приведет к ограничительным мерам со стороны государства.

«Поэтому думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год», — считает он.

По мнению Филева, российской авиаотрасли для того, чтобы сохранить объем воздушных перевозок на уровне 2019 года, нужна господдержка в размере около $5 млрд, или 350–400 млрд руб. Однако, отметил он, вероятность выделения такой суммы «нулевая, близкая к нулю». По словам Филева, размер помощи «зависит от того, какой уровень воздушного сообщения [государство] стремится оставить в стране и хочет ли вообще», и указал, что для участников рынка важнее одинаковые для всех правила игры должны быть для всех одинаковыми.