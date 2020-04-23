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Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

По мнению Владислава Филева, это произойдет не ранее чем через год. Без господдержки участников отрасли ждет сокращение парка, но шансы уцелеть есть и у частных перевозчиков. Необходимую компаниям господдержку он оценил в $5 млрд
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

«Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, — мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии», — заявил он. По словам Филева, вторая волна снова приведет к ограничительным мерам со стороны государства.

«Поэтому думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год», — считает он.

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Фото: Роман Пименов / ТАСС

По мнению Филева, российской авиаотрасли для того, чтобы сохранить объем воздушных перевозок на уровне 2019 года, нужна господдержка в размере около $5 млрд, или 350–400 млрд руб. Однако, отметил он, вероятность выделения такой суммы «нулевая, близкая к нулю». По словам Филева, размер помощи «зависит от того, какой уровень воздушного сообщения [государство] стремится оставить в стране и хочет ли вообще», и указал, что для участников рынка важнее одинаковые для всех правила игры должны быть для всех одинаковыми.

Без господдержки по окончании кризиса пассажиропоток снизится вдвое — с 120 млн до 60 млн пассажиров в год, полагает основной владелец S7.

Филев не считает, что по окончании кризиса авиарынок покинет кто-либо из крупнейших участников. «Другое дело, какого размера эти авиакомпании будут», — отметил он и напомнил, что перед кризисом 2008 года флот S7 насчитывал 80 самолетов, а после снизился до 38. При этом, указал Филев, авиакомпании «умирают, когда у них заканчивается кэш и их перестают заправлять», а не от сокращения флота или отсутствия прибыли. Шансы уцелеть есть и у частных перевозчиков, однако «для этого государство должно развязать [им] руки», добавил он.

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В конце марта из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Россия приостановила все международное авиасообщение. Исключение сделано для вывозных рейсов, выполнявшихся для возвращения россиян из-за границы. Как сообщили в Международной ассоциации аэропортов, пострадал пассажиропоток и на внутренних перевозках, снизившись на 95% по сравнению с прошлым годом. Источник РБК, близкий к Росавиации, рассказывал, что в начале апреля загруженность кресел снизилась втрое — с 80,1% до 25,3%

До этого Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России, за исключением «Аэрофлота») оценила потери российских авиаперевозчиков после частичного закрытия авиасообщения с другими странами в 500 млн руб. в сутки.

21 апреля АЭВТ предупредила, что авиакомпании могут остаться без отсрочки при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов во втором квартале. Эта льгота была предусмотрена для перевозчиков в рамках поддержки авиации как одной из наиболее пострадавших в кризис отраслей. По данным ассоциации, критериям для получения таких льгот удовлетворяют лишь пять перевозчиков: «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» (входят в группу «Аэрофлот»), а также ИКАР и Red Wings.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: S7, Владислав Филев
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