В «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом

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Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.

При этом Спивакова отметила, что точные сроки возобновления полетов «пока назвать сложно».

«Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации или даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами», — отметила пресс-секретарь авиакомпании. Кроме того, «Аэрофлот» сохранит усиленную дезинфекцию самолетов, указала Спивакова.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Россия прекратила регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют вывозные рейсы для российских граждан, их расписание формируют на основе заявлений россиян.