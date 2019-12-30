Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 14:19
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 14:19
МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби» Общество, 19:55 Россия введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая Экономика, 19:41 Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны Политика, 19:18 В Испании произошел взрыв в церкви Общество, 19:17 «Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша» Технологии и медиа, 19:09 «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире следующие бои Нурмагомедова и Макгрегора Спорт, 18:56 Кто не заслуживает подарков на Новый год. Тест РБК и Билайн, 18:55 В Югре столкнулись вахтовый автобус и грузовик Общество, 18:46 От гэтсбинга до секстинга: все об отношениях РБК и Durex, 18:27 Актер Сергей Бадюк сообщил о госпитализации в Таиланде Общество, 18:24 Агентство НКР присвоило первый кредитный рейтинг Финансы, 18:19 Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке Общество, 18:11 10 российских марок, о которых говорили в 2019 году Стиль, 18:08 Черчесов продолжит работу в сборной по заключенному ранее контракту с РФС Спорт, 18:01
Политика ,  
0 
Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны
Реагируя на сравнение польского посла в Третьем рейхе со свиньей, которое сделал Путин, посол США в Варшаве указала ему на то, что Вторую мировую войну начали Гитлер и Сталин
Джорджетт Мосбахер (Фото: Rick Wilking / Reuters)

Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.

«Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала она в Twitter.

В ответ на этот сообщение российское посольство в Польше усомнилось в том, что американский посол должным образом знает историю. «Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?» — заявили в дипмиссии.

МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина об антисемитской свинье
Политика

Подобным образом Мосбахер прокомментировала заявление Путина о после Польши в Третьем рейхе в 1930-х Юзефе Липском, которое он сделал во время заседания коллегии Минобороны на прошлой неделе. Тогда российский лидер напомнил, что Липский пообещал Гитлеру установить памятник в Варшаве за высылку евреев в Африку. «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — сказал президент.

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Политика

Реагируя на слова Путина министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева. Он, в свою очередь, рассказал, что беседа на эту тему с директором восточного департамента польского МИДа прошла в жестком ключе, однако была вполне корректной. Андреев отметил, что в ходе разговора были затронуты два выступления российского президента — на саммите СНГ и на коллегии Минобороны. «Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — заявил посол.

Позднее Премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в союзе с нацистской Германией. Он завил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом. Он выразил мнение, что СССР и нацистская Германия были двумя странами, которые развязали Вторую мировую войну. Глава польского правительства также сказал, что россияне, как народ, наиболее пострадавший от сталинского режима, «заслуживает правды».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Посольство США, Польша, Владимир Путин, Вторая мировая война
Материалы по теме
Володин предложил Польше принести извинения за солидаризацию с нацистами
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о причинах начала Второй мировой
Политика
Захарова оценила ответ Польши на слова Путина о причинах Второй мировой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter