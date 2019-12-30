Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны

Реагируя на сравнение польского посла в Третьем рейхе со свиньей, которое сделал Путин, посол США в Варшаве указала ему на то, что Вторую мировую войну начали Гитлер и Сталин

Джорджетт Мосбахер (Фото: Rick Wilking / Reuters)

Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.

«Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала она в Twitter.

В ответ на этот сообщение российское посольство в Польше усомнилось в том, что американский посол должным образом знает историю. «Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?» — заявили в дипмиссии.

Подобным образом Мосбахер прокомментировала заявление Путина о после Польши в Третьем рейхе в 1930-х Юзефе Липском, которое он сделал во время заседания коллегии Минобороны на прошлой неделе. Тогда российский лидер напомнил, что Липский пообещал Гитлеру установить памятник в Варшаве за высылку евреев в Африку. «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — сказал президент.