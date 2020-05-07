Президенты Балтии в поздравлении с 75-летием Победы осудили режим СССР

Страны Балтии обвинили СССР в сговоре с Германией и дальнейшей оккупации и аннексии своих территорий. Москва, по мнению глав Литвы, Латвии и Эстонии, пытается фальсифицировать историю, искажая правду о событиях

Эгилс Левитс (Фото: president.lv)

Народы Центральной и Восточной Европы не обрели свободу после окончания Второй мировой войны: на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда страны Балтии были включены в состав СССР, говорится в совместном заявлении президентов Эстонии, Латвии и Литвы, которое они выпустили 7 мая, приурочив свое обращение к 75-летию окончания Второй мировой войны. Версия заявления на русском языке опубликована на сайте президента Латвии Эгилса Левитса.

«Мы, президенты Латвии, Литвы и Эстонии, отмечая 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, чтим память всех жертв и солдат союзников, которые разгромили нацистский режим 8 мая 1945 года, освободив таким образом многие европейские страны от оккупации и положив конец ужасам холокоста», — говорится в документе.

Однако конец войны не принес свободы народам Центральной и Восточной Европы, отмечают президенты. «Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза. Два безжалостных диктатора, Гитлер и Сталин, разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова — Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией. После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и Советско-германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию», — заявили лидеры прибалтийских стран.

Они отмечают, что для подчинения Балтии Советский Союз использовал «подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль».