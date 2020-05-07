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Президенты Балтии в поздравлении с 75-летием Победы осудили режим СССР

Страны Балтии обвинили СССР в сговоре с Германией и дальнейшей оккупации и аннексии своих территорий. Москва, по мнению глав Литвы, Латвии и Эстонии, пытается фальсифицировать историю, искажая правду о событиях
Эгилс Левитс
Эгилс Левитс (Фото: president.lv)

Народы Центральной и Восточной Европы не обрели свободу после окончания Второй мировой войны: на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда страны Балтии были включены в состав СССР, говорится в совместном заявлении президентов Эстонии, Латвии и Литвы, которое они выпустили 7 мая, приурочив свое обращение к 75-летию окончания Второй мировой войны. Версия заявления на русском языке опубликована на сайте президента Латвии Эгилса Левитса.

«Мы, президенты Латвии, Литвы и Эстонии, отмечая 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, чтим память всех жертв и солдат союзников, которые разгромили нацистский режим 8 мая 1945 года, освободив таким образом многие европейские страны от оккупации и положив конец ужасам холокоста», — говорится в документе.

Однако конец войны не принес свободы народам Центральной и Восточной Европы, отмечают президенты. «Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза. Два безжалостных диктатора, Гитлер и Сталин, разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова — Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией. После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и Советско-германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию», — заявили лидеры прибалтийских стран.

Они отмечают, что для подчинения Балтии Советский Союз использовал «подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль».

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По мнению лидеров Литвы, Латвии и Эстонии, Москва, искажая исторические факты о начале войны и разделе Европы после ее окончания, пытается «фальсифицировать историю и поставить под сомнение саму основу современного международного правопорядка».

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

С обвинениями в фальсификации истории Второй мировой войны в адрес России ранее выступил Европарламент, депутаты которого потребовали от Москвы не обелять преступления режима СССР. Польские власти заявили, что пакт Молотова — Риббентропа стал предпосылкой для начала войны и прикрытием для раздела страны.

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Эстония также обвинила СССР в незаконной оккупации. В стране отказались признать действие Тартуского договора, согласно которому ей отошла часть территорий Ленинградской и Псковской областей, которые вернулись в состав РСФСР, после того как Эстония была включена в Советский Союз. С обвинениями в оккупации и аннексии своей территории во время Второй мировой войны в адрес Москвы выступила и Латвия.

Россия все обвинения опровергает. Принятую Европарламентом резолюцию осудил президент Владимир Путин, заявивший, что некорректно приравнивать тоталитарный режим в СССР к нацизму в Германии и ставить Советский Союз на одну доску с Третьим рейхом. Заявление Варшавы прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Слова о том, что СССР якобы был сторонником нацистской Германии и на самом деле не освобождал Варшаву, являются «очередной преступной» попыткой переписать историю Второй мировой войны, отметила она.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Вторая мировая война, Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония, СССР
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